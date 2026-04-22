Pilnaceks Witwe in U-Ausschuss geladen

Caroline List, die Witwe von Christian Pilnacek, wird am 7. Mai in den U-Auschuss geladen. Außerdem geladen sind Chefermittler und Staatsanwälte.

Der Untersuchungsausschuss rund um den Tod von Christian Pilnacek geht Anfang Mai mit Caroline List weiter. Die Witwe von Christian Pilnacek ist die amtierende Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts und über sie wurde bereits viel gesprochen. Am 7. Mai ab 9 Uhr wird sie selbst sprechen, erwarten sich die Politiker im U-Ausschuss.

Handy vernichtet

Als Ehefrau des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek hat List dessen Mobiltelefon von Polizisten (über einen Anwalt) ausgehändigt bekommen, noch bevor die Obduktion des Leichnams abgeschlossen war.

Das hat die Abgeordneten enorm irritiert. Später hat sie das Gerät mit einem Bunsenbrenner vernichtet. Rechtlich soll das in Ordnung gewesen sein. Der Anschein ist freilich ein anderes Thema. Sie gab an "aus Kummer" gehandelt zu haben. Ob sonst noch jemand bei der Handy-Vernichtung anwesend war, ist bis heute nicht klar.

List wollte der im U-Ausschuss bereits aufgetretenen Karin Wurm jüngst gerichtlich verbieten lassen, sich als "neue Frau" an Pilnaceks Seite zu bezeichnen. Ein Vorhaben, das vor kurzem im Landesgericht Krems vorläufig gescheitert ist, berichtet der Kurier: Lists Forderung einer "einstweiligen Verfügung" wurde nicht entsprochen.

Polizisten und Staatsanwälte geladen

Am Tag vor Lists Befragung sind Polizisten in den U-Ausschuss geladen. Einer ist ein hochrangiger Ermittler im Landeskriminalamt und soll zu Pilnaceks Handy aussagen, warum die Polizei das Gerät so schnell an die Witwe übergeben hat.

Am 12. und 13. Mai sind Mitarbeiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie der Oberstaatsanwaltschaft Wien und der Kremser Staatsanwaltschaft geladen. Sie sollen die Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit Pilnaceks Tod sowie dem Umgang mit Handy, Laptop und Smartwatch schildern.