Kunst zum Nulltarif: Belvedere 21 lädt zum Open House

Kunst zum Anfassen, Mitmachen und Erleben: Am Sonntag wird das Belvedere 21 wieder zur offenen Bühne für alle, die Kunst und Kultur hautnah spüren wollen.

Beim Open House am 26. April bietet das Museum Belvedere 21 seinen Besuchern gleich mehrere Ausstellungen. Im Blickpunkt des Interesses stehen Arbeiten von Sandra Mujinga, Sue Williams und Friedl Kubelka. Dabei sorgen geführte Touren und dialogische Rundgänge für spannende Einblicke, nicht zuletzt dank prominenter Gäste aus der Wiener Kunstszene. Und auch das Blickle Kino setzt Akzente, wenn sich das Projekt "Iliggocene – The Age of Dizziness" dem Taumel als Zustand der Unvorhersehbarkeit und der Unsicherheit widmet.

Neben klassischem Kunstgenuss steht Do-it-yourself auf dem Programm. Im Offenen Atelier entstehen Figuren aus Stoff und Draht, während im Skulpturengarten ein neues Spiel getestet wird. Kreativ und politisch zugleich wird es beim "Collective Radical Crafting", wo gemeinsam Botschaften entstehen. Darüber hinaus können Musikfans beim offenen Chor unter der Leitung von Bernadette La Hengst ihre Stimme erheben. Ein Kultur-Erlebnis für alle Sinne - und das völlig kostenlos.