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Heißer Tanz in Graz!

Nach VAR-Zoff: LASK brennt auf die Revanche bei Sturm

21.04.26, 19:08 | Aktualisiert: 21.04.26, 20:09
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Tabellenführer Sturm Graz empfängt am Mittwoch den LASK zum ultimativen Kracher um die Spitze. Nach dem glücklichen Remis in Linz fordern die Grazer Wiedergutmachung.

Der Meister bittet zum Tanz: Sturm Graz empfängt am Mittwoch (20:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Graz den LASK zum absoluten Gipfeltreffen der 6. Runde in der Meistergruppe. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenführer aus der Steiermark von den zweitplatzierten Linzern. Nach dem 1:1 am Sonntag, bei dem Sturm laut VAR-Rückblick ein unberechtigter Elfmeter zum Führungstreffer durch Kiteishvili (10.) verhalf, ist ordentlich Feuer in der Partie.

Kühbauer wittert die Chance

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer war nach dem ersten Duell fuchsteufelswild, attestierte seiner Truppe aber eine unglaubliche Leistung mit einem Chancenplus von 28:4. Wir waren im ersten Duell die klar bessere Mannschaft, Sturm wird sich nun garantiert anders präsentieren, so der Coach. Kapitän Sascha Horvath gab die Richtung vor: Wir dürfen keinen Schritt weniger machen. Dass die Linzer in Graz gewinnen können, bewiesen sie bereits beim 3:1-Erfolg im November.

Sturm kämpft mit Personalnot

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch weiß, dass sein Team einiges gutzumachen hat. Er muss jedoch auf eine halbe Startelf verzichten: Dimitri Lavalee, Leon Grgic, Belmin Beganovic, Filip Rozga und der gesperrte Jacob Hödl fehlen fix. Zudem stehen hinter Jeyland Mitchell und Niklas Geyrhofer dicke Fragezeichen. Ich sehe bei ihnen keine großen Schwächen, unser Fokus wird vor allem auf der Arbeit gegen den Ball liegen, erklärte Ingolitsch mit Blick auf die physische Wucht der Linzer.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz – LASK

  • Anpfiff: 20.30 Uhr
  • Stadion: Stadion Graz-Liebenau, Graz
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:0 (a)
  • 1:3 (h)
  • 1:1 (a)

SK Sturm Graz: Chudjakow - Vallci, Mitchell/Aiwu, Koller - Malic, Gorenc Stankovic, Fosso, Gazibegovic - Kiteishvili - Jatta, Malone

Es fehlen: Lavalee, Grgic (beide Kreuzband), Beganovic (Knöchel), Rozga (Oberschenkel), Hödl (gesperrt)

Fraglich: Mitchell (muskuläre Probleme), Geyrhofer (Knochenmarksödem im Knie)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Coulibaly, Horvath, Bogarde - Kalajdzic - Usor, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Knie), Danek (muskuläre Probleme)

Live auf Sky Sport Austria.

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