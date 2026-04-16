AirBnB-Touristen in Appartement bestohlen: 2 Festnahmen

An eine Fußstreife der Polizei wandten sich zwei aufgeregte Touristen: Sie wären in ihrem Appartement bestohlen worden: Mehrere elektronische Geräte waren weg. Die Suche danach führten zu zwei Tätern - nach einem wurde bereits wegen eines Raubs gefahndet.

Wien. Konkret gab das Pärchen aus Südafrika an, dass in ihrem AirBnB-Appartement ein Rucksack mit mehreren elektronischen Geräten (darunter ein MacBook sowie iPad) gestohlen worden war.

Mit Hilfe einer Ortungsfunktion am Handy eines der beiden Opfer konnte eines der entwendeten Geräte im Bereich der Siccardsburggasse in Favoriten lokalisiert werden. Daraufhin begaben sich die Einsatzkräfte zur dortigen Wohnhausanlage.

Schon im Erdgeschoss stießen die Beamten auf einen Mann mit dem beschriebenen Rucksack. Der 34-jährige Türke gab zunächst an, das gute Stück kürzlich käuflich erworben zu haben. Bei der Nachschau im Rucksack wurden jedoch fast alle der als gestohlen gemeldeten elektronischen Geräte sowie eine Gasdruckpistole aufgefunden.

Der Mann zeigte sich daraufhin geständig und gab an, die weitere Beute in seiner Wohnung verwahrt zu haben. In der besagten Unterkunft waren mehrere Personen aufhältig. Einer der Polizisten erkannte darunter einen Algerier (30) wieder, nach dem aufgrund eines schweren Raubes bereits gefahndet wurde. Er wurde aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Weiters konnten die Beamten auch die restlichen gestohlenen Gegenstände auffinden, sicherstellen und den Südafrikanern zurückgeben. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde obendrein ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.