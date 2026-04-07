Badner Bahn wieder offen

Seit 28. März haben die Wiener Lokalbahnen im Streckenabschnitt Vösendorf Siebenhirten bis Wiener Neudorf die Gleisinfrastruktur erneuert. Dabei wurden mehrere hundert Meter Gleise, zwei Weichen und Signale erneuert.

Die Arbeiten wurden wie geplant am 6. April abgeschlossen. Mit Betriebsbeginn am 7. April ist die Stecke der Badner Bahn wieder durchgehend befahrbar.

2. Phase Streckenmodernisierung: Ersatzverkehr für Fahrgäste mit Anbindung an die U6-Endstelle Siebenhirten

© Wiener Lokalbahnen

Die zweite Phase der Streckenmodernisierung im selben Abschnitt von Vösendorf Siebenhirten bis Wiener Neudorf erfolgt von 27. April bis inkl. 3. Mai. Dann wird die Erneuerung der Stromversorgung und der Oberleitung im Fokus stehen. Für die Fahrgäste wird auch in dieser zweiten Phase ein Ersatzverkehr im Bereich Vösendorf Siebenhirten über die Shopping City Süd bis Wiener Neudorf zur Verfügung stehen. Die Ersatzbusse bieten außerdem eine direkte Anbindung an die U6-Endstelle Siebenhirten an. Von dort ist der Bahnhof Meidling mit der U6 in rund 10 Fahrminuten erreichbar. Auch im Nachtverkehr an den Wochenenden und vor Feiertagen wird der Ersatzbus unterwegs sein.

Osterbaustelle endet nach Plan

Zusätzlich wird im Bereich der Shopping City Süd ein barrierefreier Shuttle Menschen mit Behinderungen vom Ersatzbus zum Einkaufszentrum (Eingang 5) und retour bringen (werktags von 7:30 Uhr bis 21 Uhr). Der Shuttle fährt von der Ersatzbus-Haltestelle an der B17/Triester Straße weg.

Ab 4. Mai fährt die Badner Bahn dann wieder durchgehend auf der ganzen Strecke. Unter www.wlb.at/modernisierung gibt es alle Infos zu den Streckenmodernisierungen, betrieblichen Einschränkungen, Fahrpläne und Ersatzmaßnahmen.