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ARE - PV Anlage
© Stefan Seelig

Kostenvorteil

Wien Energie und ARE beliefern 2.000 Haushalte mit Sonnenstrom

30.03.26, 20:36
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Die baufeldübergreifende Energiegemeinschaft bestehend aus Wien Energie und ARE macht lokal erzeugten Sonnenstrom gemeinschaftlich nutzbar - und das "Village im Dritten" zum Vorzeigeprojekt für leistbare, saubere Energie.

Im neuen Stadtquartier "Village im Dritten" rollt ein neues Projekt an, das den Strommarkt im Kleinen revolutioniert. Künftig können Bewohner dort nämlich direkt vor Ort erzeugte Energie nutzen und dabei auch noch gutes Geld sparen.

Was steckt dahinter? Wien Energie und ARE setzen auf eine baufeldübergreifende Energiegemeinschaft. Insgesamt 18 Photovoltaikanlagen liefern rund ein Megawatt Leistung. Der erzeugte Sonnenstrom wird direkt im Quartier verteilt. Rund 2.000 Haushalte sowie kleinere Betriebe können sich daran beteiligen und so ihren Strombedarf teilweise selbst decken.

Der lokal genutzte Strom bringt klare Vorteile: Die Netzentgelte sinken um etwa ein Drittel, zusätzlich entfallen Förderbeitrag und Elektrizitätsabgabe. Und: Über ein Online-Portal behalten Nutzer jederzeit den Überblick über Produktion und Verbrauch. Schon jetzt werden erste Teilnehmer versorgt, ab 1. April können dann auch private Haushalte mit einsteigen.

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