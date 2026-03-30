"Eisbazar" besticht mit handcrafted Gelato in der Praterstraße

Mit dem "Eisbazar“ hat in der Praterstraße eine neue Eismanufaktur eröffnet, die auf eigene Produktion und ausgefallene Geschmacksrichtungen setzt.

Mitten im 2. Bezirk sorgt ein neues Lokal seit März für frischen Wind in der Wiener Eisszene. In der Praterstraße 12 hat mit dem "Eisbazar" eine kleine Eismanufaktur eröffnet, die auf handgemachtes Gelato setzt.

Das Eis wird direkt im Geschäft hergestellt und verkauft. Im Sortiment finden sich sowohl klassische Sorten wie Haselnuss als auch ausgefallenere Varianten wie schwarzer Sesam oder Matcha. Zu den ganz besonderen Kreationen zählt unter anderem das "Safran-Eis".

© Eisbazar

Das Konzept verbindet unterschiedliche Geschmacksrichtungen aus verschiedenen Kulturen, wobei Kunden das Eis im Becher genießen oder in Boxen zu 0,5 und 1 Liter mitnehmen können. Ergänzt wird das Angebot durch Naturweine, die ganzjährig verfügbar sind. Der minimalistisch gestaltete Salon weiß Eis als solches bewusst in den Blickpunkt des Interesses zu stellen, indem er auf ein urbanes, reduziertes Konzept setzt.