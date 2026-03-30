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Wiener Töchtertag
© MA 57 – Frauenservice Wien

Fristende: 31. März

Wiener Töchtertag 2026: Endspurt für Online-Anmeldung

30.03.26, 18:26
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Der Wiener Töchtertag lädt Mädchen und junge Frauen am 23. April wieder dazu ein, Berufe fernab von traditionellen Rollenbildern kennenzulernen. Die Anmeldung läuft nur noch bis Dienstag, den 31. März. 

In diesem Jahr öffnen wieder gut 300 Wiener Unternehmen ihre Türen für den 25. Wiener Töchtertag. Dann haben Schülerinnen von der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura die Möglichkeit, für einen Tag lang in zukunftsorientierte Berufe hineinzuschnuppern. Wer mitmachen will, muss allerdings schnell sein: Die Anmeldung ist noch bis Dienstag, 31. März, unter der Adresse www.toechtertag.at möglich.

Wiener Töchtertag
© MA 57 – Frauenservice Wien

Der Aktionstag hat zum Zweck, Mädchen und jungen Frauen Berufe abseits der gängigen Rollenklischees schmackhaft zu machen - mit Fokus auf die Bereiche Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften. Gerade diese Branchen bieten gute Verdienstmöglichkeiten und vielfältige Aufstiegschancen. Und genau dort nämlich sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. 

Wiener Töchtertag
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Wichtig zu wissen: Der Wiener Töchtertag ist eine schulbezogene Veranstaltung. Die Teilnehmerinnen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind somit für diesen Tag von der Schule entschuldigt.

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