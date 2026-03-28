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Boateng ohne Führerschein erwischt – Ex-Bayern-Star droht Prozess
© Getty

Wird richtig teuer

Boateng ohne Führerschein erwischt – Ex-Bayern-Star droht Prozess

28.03.26, 22:59
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Ex-Bayern- und LASK-Profi Jérôme Boateng hat neuen Ärger mit der bayerischen Justiz. Der 37-Jährige wurde in München am Steuer eines Luxus-Geländewagens erwischt, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. 

Laut Informationen der BILD bestand gegen Boateng bereits seit dem 9. Oktober 2025 ein rechtskräftiges Fahrverbot. Grund dafür war eine vorausgegangene Ordnungswidrigkeit. Die Staatsanwaltschaft München I hat mittlerweile ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sprecherin Juliane Grotz bestätigte auf Anfrage, dass ein entsprechendes Verfahren in diesem Zusammenhang anhängig sei.

Empfindliche Geldstrafe droht

Wer sich trotz eines Fahrverbots hinter das Steuer setzt, begeht in Deutschland keine einfache Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Experten erklären, dass der Strafrahmen hier von einer Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Freiheitsstrafe reicht. Bei Ersttätern wird in der Regel eine Geldstrafe im Bereich von 30 bis 40 Tagessätzen verhängt, wobei sich die Höhe nach dem monatlichen Nettoeinkommen richtet.

Keine Stellungnahme von Boateng

Jérôme Boateng, der in seiner Kariere unter anderem neun deutsche Meisterschaften und zweimal die Champions League gewann, war bisher nicht für eine Stellungnahme zu den Vorfällen erreichbar. Die weiteren Ermittlungen der Münchner Behörden werden nun zeigen, welche konkreten Konsequenzen der Vorfall in Schwabing für den 37-Jährigen haben wird.

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