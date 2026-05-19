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Jetzt fix! Diese Stadt bekommt ihre erste Super Bowl
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NFL-Hammer

Jetzt fix! Diese Stadt bekommt ihre erste Super Bowl

19.05.26, 22:57
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Die Super Bowl 2030 wird im neuen Nissan Stadium in Nashville ausgetragen. Das gab die Liga offiziell bekannt. 

Das packende Finale der NFL-Saison 2029/2030 wird im US-Bundesstaat Tennessee über die Bühne gehen. Die Teambesitzer stimmten bei einem Treffen in Orlando geschlossen dafür. Für Nashville ist das eine echte Premiere, denn noch nie zuvor war die Stadt Gastgeber für das größte Einzelsportevent der Welt.

Damit reiht sich die Musikmetropole in die Liste künftiger Austragungsorte neben Städten wie Los Angeles, Atlanta und Las Vegas ein. Für das Event wird ein gigantischer Ansturm von Football-Fans erwartet.

Riesige Vorfreude in Tennessee

Das neue Nissan Stadium befindet sich aktuell noch im Bau und soll im Jahr 2027 offiziell eröffnet werden. Ein wichtiger Meilenstein liegt bereits hinter dem Projekt, denn der letzte Stahlträger wurde bei einer feierlichen Zeremonie, an der auch Goodell teilnahm, angehoben.

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