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Syrer wollte "Kunden" ausrauben: Festnahme
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Drogendeal geplatzt

Syrer wollte "Kunden" ausrauben: Festnahme

11.05.26, 14:01
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Der Drogendealer wurde festgenommen, die beiden Opfer wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Wien. Mit zwei Anzeigen und einer Festnahme ist in der Nacht auf Montag das Zusammentreffen zweier Griechen mit einem Syrer zu Ende gegangen. Letztgenannter soll dem Duo im Alter von 25 und 30 Jahren beim Johann-Nepomuk-Berger-Platz in Wien-Ottakring Cannabis zum Kauf angeboten haben. Die Griechen zeigten Interesse, jedoch waren sie mit dem Preis unzufrieden. Das wiederum veranlasste den Syrer dazu, einen amateurhaften Überfallversuch in die Wege zu leiten.

Schusswaffe vorgetäuscht

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dürfte der Syrer das Suchtgift bereits selbst konsumiert haben, als ihm in den Sinn kam, mit seiner Hand in der Jacke eine Schusswaffe vorzutäuschen. Als er dann noch versuchte, den Griechen Mobiltelefon und Kopfhörer zu rauben, reagierten diese mit Körpereinsatz und verletzten den 24-Jährigen. Dieser wurde dann von herbeigerufenen Polizisten festgenommen, das Suchtgift wurde ebenfalls sichergestellt. Das Treffen war jedoch für keinen der drei Beteiligten von Vorteil, denn die beiden Opfer wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

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