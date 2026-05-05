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Edin Terzic
© Getty

Offiziell

Kuriose Wahl: Ex-BVB-Coach Terzic hat neuen Verein

05.05.26, 19:49
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Seit 2024 ist Edin Terzic ohne Job, seit seinem Aus bei Herzensklub Borussia Dortmund wurde er aber mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Die jetzige Wahl überrascht aber.

Als Co-Trainer von Slaven Bilic (West Ham & Besiktas) sowie von Lucien Favre (BVB) arbeitete sich Terzic zum Cheftrainer bei den Schwarzgelben. Ohne Kritik in seiner Zeit blieb er - wie eigentlich jeder Trainer seit Jürgen Klopp - zwar nicht, mit einem DFB-Pokal und einem Superpokal holte er immerhin Titel.

Dennoch gingen im Juni 2024 die Wege auseinander, sein Name fiel aber bei zahlreichen Topklubs, wenn diese auf Trainersuche waren: Juventus, Eintracht Frankfurt oder zuletzt Tottenham.

Ab nach Spanien

Nun wurde es ein ganz besonderer Traditionsverein, allerdings dennoch eine überraschende Wahl. Ab Sommer und mit Vertrag bis 2028 heuert Edin Terzic bei Athletic Bilbao an.

Laut Sky Sport hatte der 43-Jährige auch aktuell mehrere Anfragen, entschied sich nun aber für die Basken. Dort wird er Nachfolger für Ex-Barca-Trainer Ernesto Valverde, weil sich Klub und Coach einvernehmlich trennten. Die aktuelle Saison beendet Bilbao wohl nicht auf internationalen Plätzen, nachdem man sogar in der Champions League aktiv war.

Weltklasse-Spieler an Bord

Apropos Basken: Der Verein, der aufgrund seiner Gründung von britischen Arbeitern und studierenden England-Rückkehrern das englische "Athletic" im Namen trägt, ist dafür bekannt nur Spieler aus der Basken-Region (oder bei dortigen Vereinen ausgebildet) einzusetzen. Dennoch sind sie seit LaLiga-Gründung 1928 durchgehend erstklassig.

Aushängeschilder sind die spanischen Nationalspieler Unai Simon, Aymeric Laporte und vor allem Flügel-Wirbelwind Nico Williams.

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