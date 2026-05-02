Große Trauer: F1-Legende Alex Zanardi (59) ist tot

Die Motorsport-Welt trägt Trauer: Der ehemalige Formel-1-Pilot und Paralympics-Star Alex Zanardi ist im Alter von 59 Jahren verstorben und hinterlässt eine tiefe Lücke.

Der Ausnahmesportler hat seinen letzten Kampf verloren. Alex Zanardi verstarb nun mit 59 Jahren. Sein bewegtes Leben war geprägt von sportlichen Triumphen, aber auch von schweren Schicksalsschlägen, die die Sportwelt über Jahrzehnte bewegten.

Schwerer Unfall am Lausitzring

Zanardis Leben veränderte sich im Jahr 2001 schlagartig, als er bei einem Horror-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verlor. Doch der ehemalige F1-Pilot gab nicht auf und kämpfte sich auf beeindruckende Weise zurück ins Leben. Er wechselte den Sport und feierte als Handbike-Fahrer riesige Erfolge, die ihn bis zum Goldmedaillengewinner bei den Paralympics führten.

Erneuter Schicksalsschlag im Training

Im Jahr 2020 folgte jedoch die nächste Tragödie für den sympathischen Italiener. Während eines Trainingslaufs kollidierte er mit seinem Handbike mit einem LKW. Dabei zog sich Zanardi schwerste Kopfverletzungen zu und lag im Anschluss mehrere Wochen im Koma. Seit diesem folgenschweren Ereignis war die Sportikone komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Abschied von einer Legende

Nachdem man jahrelang nichts mehr von ihm gesehen hatte, herrscht nun traurige Gewissheit über das Ableben des 59-Jährigen. Zanardi bleibt als einer der größten Kämpfer der Sportgeschichte in Erinnerung, der trotz schwerster körperlicher Rückschläge niemals seinen Mut verlor und Millionen von Menschen inspirierte.