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Dänemark: Søren Torpegaard Lund
© Eurovision Com

"Før vi går hjem"

Dänemark: Søren Torpegaard Lund

Von
30.04.26, 11:17
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Dänemark wird beim ESC 2026 in Wien von Søren Torpegaard Lund mit "Før vi går hjem" vertreten. 

Der 28 jährige Sänger und Musicaldarsteller, der 2005 als jüngste Schuler an der Musicalakademiet in Fredericia aufgenommen wurde und sich 2021 den dänischen Theaterpreis sicherte ist eine Überraschungs-Kadidat. Beim Vorentscheid „Melodi Grand Prix“; wo er 2023 mit „Lige her“ noch scheiterte, wurde eigentlich Vorjahrs-Siegerin Sissal von den Buchmachern favoritisiert. Doch mit der elektrisch unterlegten Midtempo-Nummer „Før vi går hjem“ ( z.dt Bevor wir nach Hause gehen) überzeugte er sowohl Publikum als die Jury. Europa ja sowieso: Der Pop-Schnuckel ist einer der Geheimfavoriten und könnte den bereits 4. Sieg für Dänemark holen.  

  • 2. Semifinale am 14. Mai
  • Startnummer 10: Dänemark
  • Søren Torpegaard Lund, "Før vi går hjem" 

Dänemark: Søren Torpegaard Lund
© Getty Images

Dänemark beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 53

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1963, 2000, 2013)

Höchste Punktzahl: 281 (2013)

Niedrigste Punktzahl: 2 (1962)

Ergebnis 2025: 23/26 (47 Punkte) 

Wettquote: 11% Siegeschance, Platz 2

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