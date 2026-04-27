Der ESC-Probenplan ist da: Cosmó legt am 7. Mai los

Der ORF startet den Countdown zum Song Contest und liefert endlich den Proben-Fahrplan. Ab 2. Mai wird in der Stadthalle abgerockt. Cosmó ist am 7. Mai dran.
Samstag 2 Mai um 10.30 Uhr startet der Song Contest in Wien. Da eröffnet Satoshi aus Moldau in der Wiener Stadthalle den Probenreigen. Bis zum 9. Mai stehen insgesamt 8 Proben-Tage an Plan. Mit jeweils 2 Durchläufen. Am 3. Mai steht dann auch Boy George, der ja für San Marino im Duett mit Senhit auftritt, das erste Mal in Wien auf der Bühne. Die australische Pop-Queen Delta Goodrem startet am 5. Mai erstmals durch. Die erste Probe von Sarah Engels (Deutschland) ist für den 7. Mai angesetzt.
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Für unseren Cosmo, der am 16. Mai mit Startnummer 25 ja fix im Finale antritt, wird es am Donnerstag, den 7. Mai zum ersten Mal spannend: Zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr steht die erste Probe zum ESC-Kracher „Tanzschein“ an. Direkt im Anschluss gibt’s auch gleich die erste ESC-Pressekonferenz in der Stadthalle.
Das ist der Probenfahrplan für den Song Contest in Wien:
Samstag, 2. Mai – Halbfinale 1, Songs 1–7
10:30–11:00 – Moldau – Erste Probe
11:10–11:40 – Schweden – Erste Probe
11:50–12:20 – Kroatien – Erste Probe
12:45–13:15 – Griechenland – Erste Probe
13:25–13:55 – Portugal – Erste Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:30 – Georgien – Erste Probe
15:40–16:10 – Finnland – Erste Probe
Sonntag, 3. Mai – Halbfinale 1, Songs 8–15
10:30–11:00 – Montenegro – Erste Probe
11:10–11:40 – Estland – Erste Probe
11:50–12:20 – Israel – Erste Probe
12:45–13:15 – Belgien – Erste Probe
13:25–13:55 – Litauen – Erste Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:30 – San Marino – Erste Probe
15:40–16:10 – Polen – Erste Probe
16:20–16:50 – Serbien – Erste Probe
Montag, 4. Mai – Halbfinale 2, Songs 1–7
10:30–11:00 – Bulgarien – Erste Probe
11:10–11:40 – Aserbaidschan – Erste Probe
11:50–12:20 – Rumänien – Erste Probe
12:45–13:15 – Luxemburg – Erste Probe
13:25–13:55 – Tschechien – Erste Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:30 – Armenien – Erste Probe
15:40–16:10 – Schweiz – Erste Probe
Dienstag, 5. Mai – Halbfinale 2, Songs 8–15
10:30–11:00 – Zypern – Erste Probe
11:10–11:40 – Lettland – Erste Probe
11:50–12:20 – Dänemark – Erste Probe
12:45–13:15 – Australien – Erste Probe
13:25–13:55 – Ukraine – Erste Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:30 – Albanien – Erste Probe
15:40–16:10 – Malta – Erste Probe
16:20–16:50 – Norwegen – Erste Probe
Mittwoch, 6. Mai – Halbfinale 1, Songs 1–10
10:30–10:55 – Moldau – Zweite Probe
11:05–11:30 – Schweden – Zweite Probe
11:30–11:55 – Kroatien – Zweite Probe
12:20–12:45 – Griechenland – Zweite Probe
12:55–13:20 – Portugal – Zweite Probe
13:30–13:55 – Georgien – Zweite Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:25 – Finnland – Zweite Probe
15:35–16:00 – Montenegro – Zweite Probe
16:10–16:35 – Estland – Zweite Probe
16:45–17:10 – Israel – Zweite Probe
Donnerstag, 7. Mai – Halbfinale 1, Songs 11–15 & Big Five + Österreich
10:30–10:55 – Belgien – Zweite Probe
11:05–11:30 – Litauen – Zweite Probe
11:30–11:55 – San Marino – Zweite Probe
12:20–12:45 – Polen – Zweite Probe
12:55–13:20 – Serbien – Zweite Probe
13:30–13:55 – Italien – Erste Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:25 – Deutschland – Erste Probe
15:35–16:00 – Frankreich – Erste Probe
16:10–16:35 – Vereinigtes Königreich – Erste Probe
16:45–17:10 – Österreich – Erste Probe
Freitag, 8. Mai – Halbfinale 2, Songs 1–10
10:30–10:55 – Bulgarien – Zweite Probe
11:05–11:30 – Aserbaidschan – Zweite Probe
11:30–11:55 – Rumänien – Zweite Probe
12:20–12:45 – Luxemburg – Zweite Probe
12:55–13:20 – Tschechien – Zweite Probe
13:30–13:55 – Armenien – Zweite Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:25 – Schweiz – Zweite Probe
15:35–16:00 – Zypern – Zweite Probe
16:10–16:35 – Lettland – Zweite Probe
16:45–17:10 – Dänemark – Zweite Probe
Samstag, 9. Mai – Halbfinale 2, Songs 11–15 & Big Five + Österreich
10:30–10:55 – Australien – Zweite Probe
11:05–11:30 – Ukraine – Zweite Probe
11:30–11:55 – Albanien – Zweite Probe
12:20–12:45 – Malta – Zweite Probe
12:55–13:20 – Norwegen – Zweite Probe
13:30–13:55 – Italien – Zweite Probe
14:00–15:00 – Mittagspause
15:00–15:25 – Deutschland – Zweite Probe
15:35–16:00 – Frankreich – Zweite Probe
16:10–16:35 – Vereinigtes Königreich – Zweite Probe
16:45–17:10 – Österreich – Zweite Probe
Am 9. Mai setzt Cosmó um 16.45 Uhr das Finale der Proben. Am Abend steht dann für alle 35 Teilnehmer der große ESC Empfang im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft am Programm. Am Sonntag, den 10. Mai um steigt ab 17 Uhr vor dem Wiener Rathaus die große offizielle Eröffnungsfeier. Am 12. und 14. Mai gibt’s ab 21 Uhr in ORF1 die beiden Semifinale. Am 16. Mai sindn 170 Millionen TV-Zuseher beim Grande Finale dabei.
Bei den Wetten liegen die coolen Finnen Linda Lampenius und Pete Parkkonen, die am 2. Mai ihre erste Probe absolvieren, mit einer Siegeschance von 31 Prozent doch deutlich vor Frankreich und Dänemark (je 11 Prozent). Unser Cosmó hinkt aktuell noch hinterher: nur Platz 31.