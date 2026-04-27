Der ESC-Probenplan ist da: Cosmó legt am 7. Mai los

Der ORF startet den Countdown zum Song Contest und liefert endlich den Proben-Fahrplan. Ab 2. Mai wird in der Stadthalle abgerockt. Cosmó ist am 7. Mai dran.

Samstag 2 Mai um 10.30 Uhr startet der Song Contest in Wien. Da eröffnet Satoshi aus Moldau in der Wiener Stadthalle den Probenreigen. Bis zum 9. Mai stehen insgesamt 8 Proben-Tage an Plan. Mit jeweils 2 Durchläufen. Am 3. Mai steht dann auch Boy George, der ja für San Marino im Duett mit Senhit auftritt, das erste Mal in Wien auf der Bühne. Die australische Pop-Queen Delta Goodrem startet am 5. Mai erstmals durch. Die erste Probe von Sarah Engels (Deutschland) ist für den 7. Mai angesetzt.

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Für unseren Cosmo, der am 16. Mai mit Startnummer 25 ja fix im Finale antritt, wird es am Donnerstag, den 7. Mai zum ersten Mal spannend: Zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr steht die erste Probe zum ESC-Kracher „Tanzschein“ an. Direkt im Anschluss gibt’s auch gleich die erste ESC-Pressekonferenz in der Stadthalle.

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Das ist der Probenfahrplan für den Song Contest in Wien:

Samstag, 2. Mai – Halbfinale 1, Songs 1–7

10:30–11:00 – Moldau – Erste Probe

11:10–11:40 – Schweden – Erste Probe

11:50–12:20 – Kroatien – Erste Probe

12:45–13:15 – Griechenland – Erste Probe

13:25–13:55 – Portugal – Erste Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:30 – Georgien – Erste Probe

15:40–16:10 – Finnland – Erste Probe

Sonntag, 3. Mai – Halbfinale 1, Songs 8–15

10:30–11:00 – Montenegro – Erste Probe

11:10–11:40 – Estland – Erste Probe

11:50–12:20 – Israel – Erste Probe

12:45–13:15 – Belgien – Erste Probe

13:25–13:55 – Litauen – Erste Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:30 – San Marino – Erste Probe

15:40–16:10 – Polen – Erste Probe

16:20–16:50 – Serbien – Erste Probe

Montag, 4. Mai – Halbfinale 2, Songs 1–7

10:30–11:00 – Bulgarien – Erste Probe

11:10–11:40 – Aserbaidschan – Erste Probe

11:50–12:20 – Rumänien – Erste Probe

12:45–13:15 – Luxemburg – Erste Probe

13:25–13:55 – Tschechien – Erste Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:30 – Armenien – Erste Probe

15:40–16:10 – Schweiz – Erste Probe

Dienstag, 5. Mai – Halbfinale 2, Songs 8–15

10:30–11:00 – Zypern – Erste Probe

11:10–11:40 – Lettland – Erste Probe

11:50–12:20 – Dänemark – Erste Probe

12:45–13:15 – Australien – Erste Probe

13:25–13:55 – Ukraine – Erste Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:30 – Albanien – Erste Probe

15:40–16:10 – Malta – Erste Probe

16:20–16:50 – Norwegen – Erste Probe

Mittwoch, 6. Mai – Halbfinale 1, Songs 1–10

10:30–10:55 – Moldau – Zweite Probe

11:05–11:30 – Schweden – Zweite Probe

11:30–11:55 – Kroatien – Zweite Probe

12:20–12:45 – Griechenland – Zweite Probe

12:55–13:20 – Portugal – Zweite Probe

13:30–13:55 – Georgien – Zweite Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:25 – Finnland – Zweite Probe

15:35–16:00 – Montenegro – Zweite Probe

16:10–16:35 – Estland – Zweite Probe

16:45–17:10 – Israel – Zweite Probe

Donnerstag, 7. Mai – Halbfinale 1, Songs 11–15 & Big Five + Österreich

10:30–10:55 – Belgien – Zweite Probe

11:05–11:30 – Litauen – Zweite Probe

11:30–11:55 – San Marino – Zweite Probe

12:20–12:45 – Polen – Zweite Probe

12:55–13:20 – Serbien – Zweite Probe

13:30–13:55 – Italien – Erste Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:25 – Deutschland – Erste Probe

15:35–16:00 – Frankreich – Erste Probe

16:10–16:35 – Vereinigtes Königreich – Erste Probe

16:45–17:10 – Österreich – Erste Probe

Freitag, 8. Mai – Halbfinale 2, Songs 1–10

10:30–10:55 – Bulgarien – Zweite Probe

11:05–11:30 – Aserbaidschan – Zweite Probe

11:30–11:55 – Rumänien – Zweite Probe

12:20–12:45 – Luxemburg – Zweite Probe

12:55–13:20 – Tschechien – Zweite Probe

13:30–13:55 – Armenien – Zweite Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:25 – Schweiz – Zweite Probe

15:35–16:00 – Zypern – Zweite Probe

16:10–16:35 – Lettland – Zweite Probe

16:45–17:10 – Dänemark – Zweite Probe

Samstag, 9. Mai – Halbfinale 2, Songs 11–15 & Big Five + Österreich

10:30–10:55 – Australien – Zweite Probe

11:05–11:30 – Ukraine – Zweite Probe

11:30–11:55 – Albanien – Zweite Probe

12:20–12:45 – Malta – Zweite Probe

12:55–13:20 – Norwegen – Zweite Probe

13:30–13:55 – Italien – Zweite Probe

14:00–15:00 – Mittagspause

15:00–15:25 – Deutschland – Zweite Probe

15:35–16:00 – Frankreich – Zweite Probe

16:10–16:35 – Vereinigtes Königreich – Zweite Probe

16:45–17:10 – Österreich – Zweite Probe

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Am 9. Mai setzt Cosmó um 16.45 Uhr das Finale der Proben. Am Abend steht dann für alle 35 Teilnehmer der große ESC Empfang im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft am Programm. Am Sonntag, den 10. Mai um steigt ab 17 Uhr vor dem Wiener Rathaus die große offizielle Eröffnungsfeier. Am 12. und 14. Mai gibt’s ab 21 Uhr in ORF1 die beiden Semifinale. Am 16. Mai sindn 170 Millionen TV-Zuseher beim Grande Finale dabei.

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Bei den Wetten liegen die coolen Finnen Linda Lampenius und Pete Parkkonen, die am 2. Mai ihre erste Probe absolvieren, mit einer Siegeschance von 31 Prozent doch deutlich vor Frankreich und Dänemark (je 11 Prozent). Unser Cosmó hinkt aktuell noch hinterher: nur Platz 31.