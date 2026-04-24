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70. Song Contest: ÖBB-Punkte sammeln mit Cosmó
© ORF

ESC

70. Song Contest: ÖBB-Punkte sammeln mit Cosmó

24.04.26, 22:17
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Für Fans beginnt der ESC schon vor dem Song Contest. 

Die ÖBB sind der nationale Mobilitätspartner des Eurovision Song Contest und bewerben das Mitte Mai stattfindende Megaevent unter dem Motto "United by Music, Moved by ÖBB" entsprechend breitflächig.

Wie sehr die Fahrgäste davon profitieren, das hat nun vor allem der rot-weiß-rote Kandidat Cosmó mit seinem "Tanzschein" in der Hand: Wer Vorzugspunkte der ÖBB im entsprechenden Zeitraum sammelt, erhält einen Bonus - konkret so viele Punkte, wie Cosmó im Finale erzielen wird.

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