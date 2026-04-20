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Katy Perry
© getty

Schräges Video

Katy Perry in Rom: Statt Münze wirft sie Kreditkarte in Trevi-Brunnen

20.04.26, 11:43
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Video verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken

US-Popstar Katy Perry hat während eines Rom-Besuchs den Trevi-Brunnen besichtigt. Die Sängerin, teilweise von einer Kapuzenjacke verdeckt, wollte den Münzwurf-Brauch befolgen, improvisierte jedoch mangels Kleingeld auf ihre eigene Weise: Statt Münzen zog sie ihre Kreditkarte hervor und warf sie ins Wasser. Laut Tradition soll man eine Münze in den Brunnen werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern.

Das Video, das die Künstlerin selbst auf Instagram veröffentlichte, verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin gönnte sich danach eine kleine Tour durch die Hauptstadt, mit Stationen auf dem Petersplatz, wo sie sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog. Auf dem Petersplatz trug Perry ein zweifarbiges Kleid mit schwarzem Top und weißem, weit schwingendem Rock. Die Sängerin grüßte vor der Kamera die Fans, indem sie ein "Halleluja" anstimmte.

Katy Perry
© Getty Images

Katy Perry war beruflich in der Ewigen Stadt: Am Samstagabend trat sie im Kongresszentrum La Nuvola im EUR-Viertel bei einer privaten Firmenveranstaltung eines bekannten Haushaltsgeräteherstellers auf.

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