Vegan beim Heurigen: Diese Wiener Heurige bieten pflanzliche Gerichte

Heuriger ohne vegane Optionen? Muss nicht sein! Diese Wiener Lokale zeigen, dass auch pflanzliche Küche perfekt zu Wein und gemütlichen Abenden passt.

Wien ohne Heurige ist wie Paris ohne Eiffelturm. Ein lauer Abend, ein Achterl Wein, gute Gesellschaft, besser wird’s kaum. Aber: Wer sich vegan ernährt (oder einfach mal Lust auf pflanzliche Küche hat), steht beim klassischen Heurigen oft vor einer eher überschaubaren Auswahl. Die gute Nachricht: Es geht auch anders. Wir zeigen Ihnen 5 Heurige in Wien, bei denen vegane Gerichte fix auf der Karte stehen und nicht nur als Beilage durchgehen.

1. Weingut Feuerwehr Wagner

In Grinzing gelegen und ein echtes Highlight für Veganer:innen: Hier gibt’s sogar eine eigene vegane Speisekarte.

Auf dem Menü:

Antipasti & Aufstriche

Bärlauchtascherl

veganer Backhendlsalat

Und ja - auch Desserts wie Apfelstrudel oder Mohnkipferl sind rein pflanzlich.

2. Mayer am Pfarrplatz & Mayer am Nussberg

Zwei Klassiker, die mit der Zeit gehen: Hier finden Sie separate vegane und vegetarische Optionen. Aktuelle Highlights:

cremiges Bärlauchrisotto

Pilzwürstel

Perfekt für alle, die traditionellen Heurigen-Flair mit moderner Küche kombinieren wollen.

3. Heuriger Zahel

Im Süden Wiens, am Maurer Hauptplatz, liegt dieser Heurige mit Fokus auf saisonaler Küche mit modernem Twist.

Das Besondere: Es gibt immer mindestens zwei neue saisonale vegane Gerichte auf der Karte.

Saisonal, frisch und garantiert nicht langweilig.

4. Weinhandwerk

Im 21. Bezirk im Weinhandwerk wird es kreativ: Hier trifft Heurigenkultur auf moderne Küche.

Das erwartet Sie:

vegane Tapas & Aufstriche

Salate

sogar ein veganer Brunch

Plus: hausgemachte vegane Mehlspeisen. Ja, bitte.

5. Gasthaus am Predigtstuhl

Streng genommen kein Heuriger aber vom Feeling her definitiv einer. Und vor allem: Das vegane Angebot kann sich sehen lassen:

vegane Spinatspätzle

Schwammerlsauce mit Thymianknödel

Traditionell, deftig und komplett pflanzlich.

Die Zeiten von „Brot und Aufstrich als einzige Option“ sind vorbei. Immer mehr Heurige in Wien zeigen, dass vegane Küche und Tradition wunderbar zusammenpassen.