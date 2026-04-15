Neuer Pizza-Hotspot im 9. Bezirk: „l’autentico“ zieht in legendären Standort ein

Im Servitenviertel wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – und zwar eines, das ganz im Zeichen von knusprigem Teig, duftendem Basilikum und Dolce Vita steht. Die Pizzeria „l’autentico“ übernimmt den Standort der ehemaligen „Riva“ in der Türkenstraße und bringt damit frischen Wind in den 9. Bezirk.

Mitten im kulinarischen Epizentrum des 9. Bezirks setzen die Brüder André und Sandro Gargiulo auf Expansion und Qualität. Der neue l’autentico-Standort ist nicht nur ihr bislang größtes Lokal, sondern auch ein klares Statement: Neapolitanische Pizza auf Top-Niveau bekommt hier eine Bühne, die ihr gerecht wird.

Wo einst die Pizzeria Riva Gäste anzog, wird jetzt das Konzept von „l’autentico“ weitergedacht. Auch Riva-Gründer Alessandro d’Ambrosio zeigt sich überzeugt, dass der Standort in guten Händen ist – schließlich teilen beide Lokale denselben kompromisslosen Anspruch an Qualität und Authentizität.

Dolce Vita trifft auf Design

Das neue Lokal punktet nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch: Im Innenbereich erwartet Gäste eine stilvolle Bar in warmen Rottönen, die perfekt für einen Aperitivo vor (oder nach) der Pizza ist. Der großzügige Gastgarten wiederum versprüht italienisches Piazza-Feeling – ideal für lange Sommerabende mit Freunden.

© l'autentico

Mit insgesamt 165 Sitzplätzen indoor und weiteren 60 Plätzen im Außenbereich ist „l’autentico“ bestens gerüstet für den Ansturm.

Neu ist auch ein eigener Eventbereich im Untergeschoss, der Platz für bis zu 55 Personen bietet. Ob Firmenfeier, Geburtstag oder Weihnachtsfest – hier bekommt jede Veranstaltung einen italienischen Touch.

Kulinarisch bleibt sich das Konzept treu: Im Mittelpunkt steht die klassische neapolitanische Pizza aus dem Holzofen. Ergänzt wird die Karte durch saisonale Specials und eine feine Getränkeauswahl – darunter frisch gezapftes Budweiser Budvar.

Sensationelles Opening-Angebot

Zum Start am 18. April 2026 setzt „l’autentico“ ein echtes Ausrufezeichen: Eine Pizza gibt es zum unglaublichen Preis von 1,90 Euro – allerdings nur mit vorheriger Online-Reservierung (ab 16. April, 14 Uhr).

© l'autentico

Sommer-Highlight: „l’autentico“ auf der Summerstage

Und damit nicht genug: Ab 4. Mai 2026 bringt „l’autentico“ seine Pizza auch auf die beliebte Wiener Summerstage – perfekt für alle, die ihre Pizza direkt am Wasser genießen wollen.

Adresse & Öffnungszeiten

„l’autentico 1090“

1090 Wien, Türkenstraße 27

Täglich geöffnet (auch sonn- & feiertags): 11:30 – 22:00 Uhr

Pizza-Fans sollten sich diesen neuen Hotspot definitiv nicht entgehen lassen!