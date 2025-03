Nächste Gastro-Pleite: Restaurant muss in Insolvenz

Die Pizzeria Riva, ein bekanntes Lokal in bester Lage am Linzer Hauptplatz in Oberösterreich, steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Während das Restaurant zuletzt wegen „Betriebsurlaub“ geschlossen war, wurde nun bekannt, dass die Betreiberfirma insolvent ist. Nächstes Traditions-Unternehmen schlittert in die Pleite

Wiederholte Insolvenz trotz Sanierungsplan Bereits im April 2023 musste die Pizzeria Insolvenz anmelden. Ein Sanierungsplan wurde damals erarbeitet, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Doch nun scheint es erneut ernst zu werden: Laut dem Kreditschutzverband (KSV) wurde die DR Gastro GmbH, die als Betreiber im Impressum der Pizzeria eingetragen ist, in der Insolvenzliste aufgeführt. Der Grund für das neuerliche Verfahren: Offenbar hat ein Gläubiger die Insolvenz beantragt, da fällige Abgaben nicht bezahlt wurden. Touristenrückgang als finanzielle Belastung Die Pizzeria Riva war vor allem bei Touristen beliebt. Besonders in den wärmeren Monaten zieht der große Gastgarten zahlreiche Gäste an. Doch während der Pandemie blieben die vielen internationalen Besucher, darunter auch Kreuzfahrttouristen, aus – ein Rückgang, der bereits vor zwei Jahren als Hauptursache für finanzielle Einbußen genannt wurde.