INTERSPAR-Kunden spenden über 102.000 Euro Pfandgeld für Feuerwehren

Mit einer einfachen Entscheidung am Leergutautomaten haben Interspar-Kundinnen und -Kunden seit Einführung des Einwegpfands ein starkes Zeichen für Solidarität gesetzt: Über 102.000 Euro Pfandgeld kommen Feuerwehren in ganz Österreich zugute.

Seit der Einführung des Einwegpfands bietet Interspar die Möglichkeit, Pfandgutschriften direkt am Leergutautomaten an die jeweils ortszuständigen Feuerwehren zu spenden. Kurz vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember wurde nun ein beeindruckender Meilenstein erreicht: Insgesamt 102.317 Euro an Pfandbonspenden gehen an Feuerwehren in der Umgebung der Interspar-Hypermärkte.

Interspar rundete dabei die Spendenhochrechnung bis Jahresende um 5.000 Euro auf und überreichte den sechsstelligen Betrag offiziell an den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Die Übergabe erfolgte durch Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner an Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes.

Kurz vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember überreicht INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner dem Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Robert Mayer einen beachtlichen, sechsstelligen Spendenbetrag. © INTERSPAR/Johannes Brunnbauer

Kleine Geste mit großer Wirkung

Die Kooperation zwischen INTERSPAR und dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband besteht seit Anfang 2025 und zeigt, wie unkompliziert soziales Engagement im Alltag sein kann: Pfandgut zurückgeben, die Spendenoption am Display auswählen – und schon fließt der Betrag direkt an die örtlichen Feuerwehren. „Im Namen des Bundesfeuerwehrverbandes bedanke ich mich herzlich für die gespendeten Pfandbons. Diese Unterstützung trägt auch dazu bei, dass unsere Kameradinnen und Kameraden bestmöglich ausgerüstet und für den Einsatz vorbereitet sind“, betont Verbandspräsident Robert Mayer. Die Aktion sei zugleich ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrmitglieder.

Regionales Engagement als gelebte Nachbarschaft Interspar versteht seine Hypermärkte als festen Bestandteil der lokalen Gemeinschaft. Mit der Pfandbonspende wird dieses Selbstverständnis konkret gelebt: Kundinnen und Kunden können direkt vor Ort entscheiden, regionale Einsatzorganisationen zu unterstützen und damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. „Mein großer Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, die diese Spendensumme mit ihren Beiträgen möglich gemacht haben“, sagt Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner. „Wir wollen genau dort wirksam sein, wo unsere Interspar-Hypermärkte angesiedelt sind – und was liegt da näher, als die wertvolle Arbeit der Feuerwehren in unserer Nachbarschaft zu unterstützen?“ Die erfolgreiche Initiative wird auch im kommenden Jahr fortgeführt