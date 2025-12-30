Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.600 aktien up +0.48% Andritz AG 66.00 aktien equal +0% BAWAG Group AG 128.10 aktien up +1.34% CA Immobilien Anlagen AG 22.520 aktien down -0.27% CPI Europe AG 15.650 aktien up +0.38% DO & CO Aktiengesellschaft 205.00 aktien up +0.49% EVN AG 26.750 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 102.40 aktien up +1.29% Lenzing AG 23.150 aktien down -0.64% OMV AG 47.160 aktien up +0.13% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien up +0.49% PORR AG 31.850 aktien up +0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.060 aktien up +1.01% SBO AG 26.900 aktien down -0.74% STRABAG SE 80.00 aktien up +1.39% UNIQA Insurance Group AG 15.360 aktien up +0.52% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien up +0.49% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +1.22% Wienerberger AG 30.020 aktien down -0.73% voestalpine AG 37.580 aktien up +0.16%
  1. oe24.at
  2. Business
INTERSPAR-Kunden spenden über 102.000 Euro Pfandgeld für Feuerwehren
© INTERSPAR/Werner Krug

Pfand-Spenden

INTERSPAR-Kunden spenden über 102.000 Euro Pfandgeld für Feuerwehren

30.12.25, 10:32
Teilen

Mit einer einfachen Entscheidung am Leergutautomaten haben Interspar-Kundinnen und -Kunden seit Einführung des Einwegpfands ein starkes Zeichen für Solidarität gesetzt: Über 102.000 Euro Pfandgeld kommen Feuerwehren in ganz Österreich zugute.

Seit der Einführung des Einwegpfands bietet Interspar die Möglichkeit, Pfandgutschriften direkt am Leergutautomaten an die jeweils ortszuständigen Feuerwehren zu spenden. Kurz vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember wurde nun ein beeindruckender Meilenstein erreicht: Insgesamt 102.317 Euro an Pfandbonspenden gehen an Feuerwehren in der Umgebung der Interspar-Hypermärkte. 
Interspar rundete dabei die Spendenhochrechnung bis Jahresende um 5.000 Euro auf und überreichte den sechsstelligen Betrag offiziell an den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Die Übergabe erfolgte durch  Interspar Interspar Interspar Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner an Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes.

Kurz vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember überreicht INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner dem Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Robert Mayer einen beachtlichen, sechsstelligen Spendenbetrag.

Kurz vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember überreicht INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner dem Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Robert Mayer einen beachtlichen, sechsstelligen Spendenbetrag.

© INTERSPAR/Johannes Brunnbauer

Kleine Geste mit großer Wirkung
Die Kooperation zwischen INTERSPAR und dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband besteht seit Anfang 2025 und zeigt, wie unkompliziert soziales Engagement im Alltag sein kann: Pfandgut zurückgeben, die Spendenoption am Display auswählen – und schon fließt der Betrag direkt an die örtlichen Feuerwehren. „Im Namen des Bundesfeuerwehrverbandes bedanke ich mich herzlich für die gespendeten Pfandbons. Diese Unterstützung trägt auch dazu bei, dass unsere Kameradinnen und Kameraden bestmöglich ausgerüstet und für den Einsatz vorbereitet sind“, betont Verbandspräsident Robert Mayer. Die Aktion sei zugleich ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrmitglieder.

Regionales Engagement als gelebte Nachbarschaft Interspar versteht seine Hypermärkte als festen Bestandteil der lokalen Gemeinschaft. Mit der Pfandbonspende wird dieses Selbstverständnis konkret gelebt: Kundinnen und Kunden können direkt vor Ort entscheiden, regionale Einsatzorganisationen zu unterstützen und damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. „Mein großer Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, die diese Spendensumme mit ihren Beiträgen möglich gemacht haben“, sagt Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner. „Wir wollen genau dort wirksam sein, wo unsere Interspar-Hypermärkte angesiedelt sind – und was liegt da näher, als die wertvolle Arbeit der Feuerwehren in unserer Nachbarschaft zu unterstützen?“ Die erfolgreiche Initiative wird auch im kommenden Jahr fortgeführt

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden