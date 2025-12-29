Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.450 aktien up +0.32% Andritz AG 66.00 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 126.40 aktien up +0.32% CA Immobilien Anlagen AG 22.580 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.590 aktien up +0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien down -0.49% EVN AG 26.750 aktien down -1.47% Erste Group Bank AG 101.10 aktien equal +0% Lenzing AG 23.300 aktien up +3.56% OMV AG 47.100 aktien up +0.43% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.16% PORR AG 31.700 aktien down -0.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.680 aktien up +0.05% SBO AG 27.100 aktien up +0.74% STRABAG SE 78.90 aktien down -1% UNIQA Insurance Group AG 15.280 aktien down -1.16% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien down -0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien down -0.76% Wienerberger AG 30.240 aktien up +0.6% voestalpine AG 37.520 aktien up +0.59%
  1. oe24.at
  2. Business
René Benko: Warum er 2026 freikommen könnte

Fußfessel

René Benko: Warum er 2026 freikommen könnte

29.12.25, 23:50
Teilen

Strenge U-Haft-Regeln setzen die Staatsanwaltschaft unter Druck: Fußfessel möglich. 

Justiz. Über Silvester muss der Signa-Pleitier weiter im Innsbrucker Gefängnis ausharren. Seine U-Haft wurde wieder verlängert. Doch die heimischen Bestimmungen setzen die Justiz 2026 unter Druck – und könnten zu einer Freilassung unter strengen Auflagen samt Fußfessel führen.

Benko wurde in zwei Prozessen bereits zu 24 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Allerdings sind die Urteile nicht rechtskräftig – wäre der U-Haft-Grund der Tatbegehungsgefahr also nicht mehr schlagend, käme Benko gleich aus der Haft. Oder die Urteile werden rechtskräftig, dann kann er sofort eine Fußfessel beantragen. Sein Anwalt Norbert Wess hält dies im oe24-TV-Interview für höchst überfällig und kündigte kurz nach dem zweiten Prozess an, weiter darum zu kämpfen.

2026 wird für WKStA entscheidendes Jahr

Anklagen. Dennoch wird Benko, für den die Unschuldsvermutung gilt, wohl bald wieder auf einer Anklagebank sitzen. Experten halten das neue Jahr für Wegweisend in der Signa-Causa. Die WKStA dürfte erstmals komplexere Vorgänge zur Anklage bringen. Den Vorwurf etwa, dass Benko mit einem Geldkarussell Mitinvestoren betrogen hat. Die Beweislast liegt hier bei der Staatsanwaltschaft – und ist bei dem aufwendigen Firmengeflecht samt mehrerer Stiftungen sehr schwierig.

Die bisherigen zwei Prozesse waren im Vergleich einfachere Sachverhalte – 2026 geht es dann um die Milliarden-Schäden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden