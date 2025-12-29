Alles zu oe24VIP
yfood "Fallout"
© yfood

Kult-Serie

"Fallout" erobert jetzt auch das Supermarktregal

29.12.25, 16:45
Teilen

Mit dem Start der zweiten Staffel der Prime-Video-Erfolgsserie "Fallout" hält die Endzeitstimmung nun auch Einzug in den Supermarkt. yfood bringt sechs seiner beliebtesten Sorten als limitierte Fallout-Edition in den deutschen und österreichischen Handel.

"Fallout" ist zurück – düster, intensiv und gefeiert wie nie zuvor. Während die Community erneut ins postapokalyptische Ödland eintaucht, liefert yfood das passende Real-Life-Add-on: Trinkmahlzeiten im unverkennbaren Fallout-Design. Jede der limitierten Flaschen ist einer Figur aus der Serie gewidmet und erhält einen Look, der Fans direkt an die Welt jenseits der Vault-Türen erinnert.

yfood

yfood "Fallout"

© yfood

Diese Charaktere stehen im Mittelpunkt der yfood-Fallout-Edition:

  • Lucy MacLean – Classic Choco
  • Steph Harper – Happy Banana
  • Ghoul – Smooth Vanilla
  • Maximus – Fresh Berry
  • CX404 – Heavenly Hazelnut
  • Cooper Howard – Cold Brew Coffee

"Mich fasziniert an Fallout, wie viel Tiefe in diesen Figuren steckt – Humor, Absurdität, Überlebenswille. Es ist eine Serie über Extreme, aber auch über Menschlichkeit", erklärt yfood Chief Marketing Officer Marco Raab. "Genau deshalb wollten wir diese Charaktere zu uns holen. yfood ist für Menschen gemacht, die mitten im Leben stehen, die viel tragen müssen und trotzdem ihren Drive behalten."

yfood

yfood "Fallout"

© yfood

Die limitierten Fallout-Editionen sind ab 29. Dezember auf yfood.com, bei Amazon sowie im stationären Handel erhältlich. Zusätzlich gibt es für Sammler und Fans eine Collection Box mit allen sechs Designs.

