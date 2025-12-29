Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Bringen SIE Geld?

US-Superinvestoren setzen jetzt auf diese drei Aktien

29.12.25, 21:34
Nach dem Einbruch nach dem Corona-Boom erleben Cloud-Aktien derzeit ein überraschend starkes Comeback. 

„Der neue Treiber heißt nicht mehr Stay-at-home, sondern Künstliche Intelligenz“, erklärt Maik Komoss, Portfoliomanager bei der Frankfurter Vates Invest GmbH, wie die "Bild" berichtet. Laut seiner Analyse der jüngsten 13F-Daten der US-Börsen kaufen Schwergewichte wie Stanley Druckenmiller sowie Fonds wie ValueAct Capital derzeit massiv KI-nahe Cloud-Aktien.

MongoDB

Besonders stark im Fokus steht MongoDB. Das Unternehmen liefert Datenbanken, die große, unstrukturierte Datenmengen speichern können – eine Grundvoraussetzung für moderne KI-Anwendungen. „Moderne KI-Anwendungen benötigen große, heterogene Datensätze, die sich nicht sauber in klassische Datenbankstrukturen pressen lassen“, so Komoss. MongoDB bilde damit das Rückgrat für mehr als 62.500 Kunden weltweit. Der aktivistische Investor ValueAct Capital hat seine Beteiligung laut Analyse zuletzt mehr als verdreifacht. Die Aktie legte im laufenden Jahr um über 75 Prozent zu.

AppLovin  

Auch AppLovin gilt als klarer KI-Gewinner. Das Unternehmen setzt eine eigens entwickelte KI-Engine ein, um in Echtzeit zu entscheiden, welche Werbung auf mobilen Endgeräten ausgespielt wird. „AppLovin zeigt eindrucksvoll, wie sich KI im Werbemarkt unmittelbar in Umsatz und Margen übersetzen lässt“, erklärt Komoss. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 72 Prozent, der Aktienkurs sogar um mehr als 110 Prozent. Zudem expandiert das Unternehmen zunehmend in den E-Commerce-Bereich.

Twilio 

Ein weiterer Profiteur ist Twilio, spezialisiert auf KI-gestützte Kundenkommunikation per SMS, Chat und Sprachdienste. „Niemand Geringeres als Stanley Druckenmiller hat seine Position bei Twilio um rund 155 Prozent aufgestockt“, sagt Komoss. Twilio habe sich von einem reinen Messaging-Anbieter zu einer umfassenden „Customer-Engagement-Plattform“ entwickelt. Bereits über 9.000 KI-Unternehmen nutzen die Dienste, um ihre Kundenkommunikation intelligenter und persönlicher zu gestalten.

