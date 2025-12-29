VERKEHRSBUERO ist Lehrbetrieb des Jahres 2025: 45 neue Lehrlinge starten ihre Karriere im Tourismus

DasVerkehrsbüro wurde von der Wirtschaftskammer Wien zum Lehrbetrieb des Jahres 2025 ausgezeichnet. Mit rund 45 neuen Lehrlingen im Jahr 2026 und einem der vielfältigsten Ausbildungsprogramme setzt Österreichs führende Tourismusgruppe neue Maßstäbe in der Nachwuchsförderung.

Große Anerkennung für das Verkehrsbüro: Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien kürte das Unternehmen zum Lehrbetrieb des Jahres 2025. Damit wird das jahrzehntelange Engagement für hochwertige, praxisnahe Lehrlingsausbildung in Österreich gewürdigt. Bereits mehr als 1.200 Lehrlinge hat die führende Tourismusgruppe in über 30 Jahren erfolgreich ausgebildet – viele davon mit ausgezeichnetem Erfolg. Aktuell begleitet das Unternehmen über 100 Lehrlinge aus 18 Nationen in insgesamt zehn Lehrberufen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im österreichischen Tourismus.

45 neue Lehrlinge starten 2026

Im Jahr 2026 beginnen rund 45 neue Lehrlinge ihre berufliche Laufbahn bei Österreichs führender Tourismusgruppe. „Die Auszeichnung als Lehrbetrieb des Jahres bestätigt unser langjähriges Engagement für eine hochwertige Ausbildung“, betont Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des Verkehrsbüro. Ziel sei es, nachhaltig in die Fachkräfte von morgen zu investieren und damit die gesamte Tourismusbranche zu stärken. Ein besonderer Dank gelte den Ausbilder:innen und Führungskräften, die mit großem Einsatz die Entwicklung der jungen Talente begleiten.

Vorbildlicher Lehrbetrieb mit nachhaltigem Beitrag zur Branche

Auch Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, würdigt das Unternehmen: Mit dem Touristikunternehmen werde ein Lehrbetrieb ausgezeichnet, der der Branche bereits mehr als 1.200 qualifizierte Fachkräfte zugeführt habe und seit Jahrzehnten als Vorbild in der Lehrlingsausbildung gelte.

Top-Ausbildung und vielfältige Karrierechancen für junge Talente

Der Branchenführer im heimischen Tourismus setzt auf eine moderne, praxisnahe Ausbildung und langfristige Karriereperspektiven im Tourismus. Die unternehmenseigene Lehrlingsakademie wird durch Welcome Days, Buddy-Programme, Exkursionen, Weiterbildungsreisen sowie attraktive Leistungsprämien ergänzt.

Die Ausbildung erfolgt an renommierten Standorten wie den Hotels von Verkehrsbüro Hospitality, dem traditionsreichen Café Central, bei Palais Events, in den Ruefa Reisestores sowie bei Eurotours.

Zehn Lehrberufe in Hospitality, Travel und IT Das Ausbildungsangebot umfasst aktuell zehn Lehrberufe, darunter:Koch/Köchin, Hotelkaufmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Hotel- und Gastgewerbeassistent:in, Konditor:in, Bürokaufmann/-frau, IT-Systemtechniker:in, Eventkaufmann/-frau, Reisebürokaufmann/-frau sowie E-Commerce-Kaufmann/-frau. Damit bietet dasVerkehrsbüro jungen Menschen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten – von der Fachkraft bis hin zu Führungspositionen in Hospitality und Travel.