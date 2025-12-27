Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Josef Ratzenböck
© APA

Requiem im Dom

Alle können sich am 9. Jänner von Alt-LH Ratzenböck verabschieden

27.12.25, 09:30 | Aktualisiert: 28.12.25, 13:05
Teilen

Aufbahrung des Verstorbenen am 9. Jänner in der Minoritenkirche im Linzer Landhaus. 

Linz. Für den am 23. Dezember im Alter von 96 Jahren verstorbenen, oberösterreichischen Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Samstag, 10. Jänner, um 12.00 Uhr im Mariendom in Linz ein feierliches Requiem angesetzt. Die Beisetzung erfolgt anschließend im engsten Familienkreis, wie der Landtag und die Landesregierung von Oberösterreich am Samstag in einer Traueranzeige ankündigten.

Bereits am Freitag, 9. Jänner, wird der Verstorbene ab 9 Uhr in der Minoritenkirche im Linzer Landhaus aufgebahrt. Die Bevölkerung hat von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Gelegenheit, von dem Altlandeshauptmann Abschied zu nehmen. Um 19.00 Uhr wird in der Minoritenkirche für Ratzenböck gebetet. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden