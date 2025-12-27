Alle können sich am 9. Jänner von Alt-LH Ratzenböck verabschieden

Aufbahrung des Verstorbenen am 9. Jänner in der Minoritenkirche im Linzer Landhaus.

Linz. Für den am 23. Dezember im Alter von 96 Jahren verstorbenen, oberösterreichischen Altlandeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) ist am Samstag, 10. Jänner, um 12.00 Uhr im Mariendom in Linz ein feierliches Requiem angesetzt. Die Beisetzung erfolgt anschließend im engsten Familienkreis, wie der Landtag und die Landesregierung von Oberösterreich am Samstag in einer Traueranzeige ankündigten.

Bereits am Freitag, 9. Jänner, wird der Verstorbene ab 9 Uhr in der Minoritenkirche im Linzer Landhaus aufgebahrt. Die Bevölkerung hat von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Gelegenheit, von dem Altlandeshauptmann Abschied zu nehmen. Um 19.00 Uhr wird in der Minoritenkirche für Ratzenböck gebetet. Der promovierte Jurist stand von Oktober 1977 bis März 1995 an der Regierungsspitze des Bundeslandes.