Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Feuerzeug und Böller
© Getty (Symbolbild)

Jacke fing Feuer

Böller in Benzinlache geworfen: Teenie (16) schwer verbrannt

28.12.25, 11:59
Teilen

Die Jacke des 16-Jährigen fing durch die Stichflamme Feuer.

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend im Gemeindegebiet von Mauthausen.

Ein 16-Jähriger hantierte dort mit einem Benzinkanister vor einer Garage hantiert und verschüttete dabei etwas Benzin in der Einfahrt. Um 20.20 Uhr nahm er einen "Schweizer Kracher" und warf ihn in die Benzinlache.

Dadurch entstand eine Stichflamme und die Jacke des 16-Jährigen fing zu brennen an. Die Polizei wurde alarmiert, die Beamten trafen nur wenig später bei dem Teenie ein und leisteten Erste Hilfe, indem sie den Verletzten ins Haus brachten und die Verbrennungen in der Badewanne zu kühlen versuchten.

Danach musste der 16-Jährige, der schwere Brandverletzungen davontrug, ins Kepler Uniklinikum eingeliefert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden