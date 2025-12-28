Böller in Benzinlache geworfen: Teenie (16) schwer verbrannt

Die Jacke des 16-Jährigen fing durch die Stichflamme Feuer.

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend im Gemeindegebiet von Mauthausen.

Ein 16-Jähriger hantierte dort mit einem Benzinkanister vor einer Garage hantiert und verschüttete dabei etwas Benzin in der Einfahrt. Um 20.20 Uhr nahm er einen "Schweizer Kracher" und warf ihn in die Benzinlache.

Dadurch entstand eine Stichflamme und die Jacke des 16-Jährigen fing zu brennen an. Die Polizei wurde alarmiert, die Beamten trafen nur wenig später bei dem Teenie ein und leisteten Erste Hilfe, indem sie den Verletzten ins Haus brachten und die Verbrennungen in der Badewanne zu kühlen versuchten.

Danach musste der 16-Jährige, der schwere Brandverletzungen davontrug, ins Kepler Uniklinikum eingeliefert werden.