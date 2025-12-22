Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Böller Matzner-Park
© Wikipedia, Montage: Witek

Im Hof hantiert

Böller-Unfall: 10-Jähriger muss um Finger bangen

22.12.25, 12:25
Teilen

In einer Wohnhausanlage in Penzing zog sich Sonntagnachmittag ein erst 10-Jähriger beim Hantieren mit einem Böller schwere Verletzungen an einer Hand zu.

Wien. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hörte gegen 15.20 Uhr plötzlich einen Knall, eine Kinderstimme, die aufschrie und dann kam auch schon ein Nachbarsbub mit schmerzverzerrtem Gesicht und blutender Hand auf sie zugelaufen: "Brauche Rettung".

Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die alarmierte Berufsrettung wurde der Schüler mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht. oe24-Infos zufolge dürfte es einen Mittelefinger so schwer erwischt haben, dass er ihn möglicherweise ganz verliert.

Vor Ort konnten keine Spuren gesichert werden, die auf die Art des pyrotechnischen Gegenstandes Rückschlüsse erlaubt hätten. Es konnten keine Zeugen des Vorfalls festgestellt werden. Ein Angehöriger kam in weiterer Folge zum Ort des Vorfalls. Die Ermittlungen zur Verschuldens- und Aufsichtsfrage laufen.

Erst im November gab es ebenfalls in Penzing einen furchtbaren Böller-Unfall, bei dem ein 11-jähriger Syrer schwer verletzt in einem Fußballkäfig im Matzner-Park aufgefunden wurde. Der Bub wurde am Auge und an der Hand schwer verletzt. Eine Woche davor hatte sich ein weiterer junger Syrer (14) bei einen Pyrotechnik-Unfall ein Finger abgerissen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden