Böller-Unfall: 10-Jähriger muss um Finger bangen

In einer Wohnhausanlage in Penzing zog sich Sonntagnachmittag ein erst 10-Jähriger beim Hantieren mit einem Böller schwere Verletzungen an einer Hand zu.

Wien. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hörte gegen 15.20 Uhr plötzlich einen Knall, eine Kinderstimme, die aufschrie und dann kam auch schon ein Nachbarsbub mit schmerzverzerrtem Gesicht und blutender Hand auf sie zugelaufen: "Brauche Rettung".

Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die alarmierte Berufsrettung wurde der Schüler mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht. oe24-Infos zufolge dürfte es einen Mittelefinger so schwer erwischt haben, dass er ihn möglicherweise ganz verliert.

Vor Ort konnten keine Spuren gesichert werden, die auf die Art des pyrotechnischen Gegenstandes Rückschlüsse erlaubt hätten. Es konnten keine Zeugen des Vorfalls festgestellt werden. Ein Angehöriger kam in weiterer Folge zum Ort des Vorfalls. Die Ermittlungen zur Verschuldens- und Aufsichtsfrage laufen.

Erst im November gab es ebenfalls in Penzing einen furchtbaren Böller-Unfall, bei dem ein 11-jähriger Syrer schwer verletzt in einem Fußballkäfig im Matzner-Park aufgefunden wurde. Der Bub wurde am Auge und an der Hand schwer verletzt. Eine Woche davor hatte sich ein weiterer junger Syrer (14) bei einen Pyrotechnik-Unfall ein Finger abgerissen.