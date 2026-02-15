Mit Fetzen: Fasching steuert Höhepunkt zu

Durch die Welser Fußgängerzone wird fix Polonaise getanzt.

OÖ. Der Höhepunkt der Faschingsveranstaltungen in Oberösterreich ist der Fetzenzug am Rosenmontag in Ebensee, der von der UNESCO in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Hier verkleidet sich die närrische Gesellschaft mit alten Lumpen, bunten Fetzen und Holzmasken und dann wird ohne Scheu humorvoll über Politiker, Kollegen und Nachbarn gespottet. Um 15 Uhr wird beim Gasthaus Neuhütte gestartet.

Wels. Am Faschingsdienstag wird in Wels ab 13.13 Uhr rund um den Kaiser-Josef-Platz FUZU-Fasching gefeiert. Es wird wieder gemeinsam Polonaise getanzt, gratis Krapfen werden verteilt und Olaf und die Eisprinzessin feiern mit.

Steyr. Mit einem uralten Brauch endet auch heuer am Faschingsdienstag um 17.30 Uhr auf dem Steyrer Stadtplatz die Narrenzeit. Beim traditionellen Faschingsverbrennen wird eine Strohfigur verbrannt. Davor und danach erwartet große und kleine Fasching-Fans ein buntes Nachmittagsprogramm. Für Speisen und Getränke sorgt die Freiwillige Feuerwehr bereits ab 12 Uhr.

Leonding. Der Faschingsdienstag am Leondinger Stadtplatz steht diesmal ganz im Zeichen von „Hollywood“. Zu den Programmhighlights ab 14.30 Uhr zählen die Unterhaltungsmusik vom Gesangsduo Max und Moritz, der traditionelle Auftritt der Faschingsgilde EI-LI-SCHO Rufling und Kinderschminken.

© Cityfoto

Schwanenstadt. In Schwanenstadt (Bez. Vöcklabruck) startet der Faschingsumzug um 14.14 Uhr am Sparkassenplatz.

PlusCity. Kunterbunter Konfettiregen, kreative Kostüme, knallende Korken und klasse Live-Acts – die legendäre Karnevalsfeier in der PlusCity in Pasching ist am Faschingsdienstag ab 15 Uhr für viele wieder das Party-Highlight in der fünften Jahreszeit.

St. Georgen/Gusen. Auch im Mühlviertel wird gefeiert: In St. Georgen an der Gusen (Bez. Perg) chauffiert bereits nachmittags ein Faschingsschulbus die Narren zwischen den Lokalen.