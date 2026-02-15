Museum total: Ticket weitergeben ist vier Tage lang ausdrücklich erlaubt

Ein neues Highlight ist heuer eine museumsverbindende Tour mit dem City Express vom Lentos über das Schlossmuseum zum Ars Electronica Center.

Linz. Einmal mehr machen Museen in Linz gemeinsame Sache: Vom 19. bis 22. Februar bietet „Museum Total“ die Möglichkeit, mit nur einem Ticket sieben Museen und die voestalpine Stahlwelt zu erkunden. Mit thematischen Spezialführungen, spannenden Workshops und außergewöhnlichen Erlebnissen laden das Ars Electronica Center, das Lentos Kunstmuseum, das Nordico Stadtmuseum, OÖ Kulturquartier, die voestalpine sowie das Francisco Carolinum, das Schlossmuseum und das StifterHaus ein, Kultur und Wissen auf vielfältige Weise zu erleben. Das breit gefächerte Angebot richtet sich gezielt an Familien mit einem Programm, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert und verbindet.

Eintritt: 14 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre, Kinder unter sechs Jahren sind frei. Tickets sind in allen beteiligten Museen erhältlich und gelten für alle vier Tage. Das Ticket weitergeben ist ausdrücklich erlaubt.