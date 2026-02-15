Langfinger mit 44 Tafeln Schokolade und Schnitzelsemmel erwischt

Der 40-jährige Tscheche war ausschließlich an hochpreisiger Markenware interessiert - auch eine Schnitzelsemmel, die er an Ort und Stelle verzehrte, hatte er nicht bezahlt: Festnahme.

Wien. Mitarbeiter eines Supermarktes auf der Mariahilfer Straße hatten beobachtet, wie der Mann, der sich auffallend lange vor den Regalen mit Süßigkeiten aufgehalten hatte, reihenweise Schokoladetafeln (ausschließlich hochpreisige Markenware Schweizer Herkunft mit hohem Kakaoanteil) in seinen Rucksack packte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte.

Der Verdächtige wurde vor der Filiale angehalten, als er im Begriff war, eine ebenfalls gestohlene Schnitzelsemmel zu verspeisen. Auf die Aufforderung, die entwendeten Artikel auszuhändigen, öffnete er seinen Rucksack und leerte den gesamten Inhalt auf die Straße. Anschließend soll er die Fäuste geballt und versucht haben, einem Supermarkt-Mitarbeiter einen Schlag zu verpassen. Der Angestellte konnte ausweichen, der Angreifer verlor das Gleichgewicht, stürzte und riss dabei den anderen mit zu Boden.

Der Supermarkt-Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, eine Versorgung durch einen Rettungsdienst lehnte er allerdings ab. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt eintrafen, habe sich der schokoaffine Täter uneinsichtig und aggressiv verhalten und Anstalten gemacht, auf einen Polizisten loszugehen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl, Körperverletzung sowie versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Schokolade wurde sichergestellt.