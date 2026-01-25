Brutaler Messer-Überfall: Polizei sucht diesen bärtigen Räuber

Nach einem brutalen Raubüberfall in einer Supermarktfiliale in Wien-Leopoldstadt bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wien. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 7. November 2025 gegen 8.30 Uhr Lebensmittel und Getränke gestohlen und dabei mehrere Menschen mit einem Messer bedroht zu haben. Ein Kunde wurde verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige die Waren zunächst in eine grüne Leinentasche gepackt haben. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde ein Mitarbeiter auf ihn aufmerksam und forderte den Mann auf, ihn zur Kassa zu begleiten, die Produkte zu bezahlen und anschließend das Geschäft zu verlassen. Im Kassenbereich eskalierte die Situation: Der Verdächtige zog ein Messer, bedrohte zwei Angestellte und verletzte einen Kunden am Oberarm.

Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er bislang nicht ausgeforscht werden.

Ungepflegter Vollbart

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er hat helle Haut, ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 175 bis 185 Zentimeter groß, trägt schwarze, schulterlange Haare und einen ungepflegten Vollbart. Sein äußeres Erscheinungsbild wird als verwahrlost beschrieben.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Foto des mutmaßlichen Täters gesichert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die mediale Veröffentlichung des Bildes.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01 / 31310-62800 erbeten. Die Polizei bittet Personen, die den Mann erkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, dringend um Kontaktaufnahme.