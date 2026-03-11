Alles zu oe24VIP
Brutaler Überfall: Räuber-Paar attackiert 63-Jährigen in seiner Wohnung

Schlitzten Couch auf

11.03.26, 11:59

11.03.26, 11:59
In Wien-Liesing ist ein 63-Jähriger Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu seiner Wohnung und gingen dann auf ihr Opfer los. 

Der Vorfall ereignete sich Dienstag gegen 04:15 Uhr in Wien-Liesing. Laut ersten Ermittlungen sollen eine Frau und ein Mann an der Wohnungstür des 63-Jährigen geklopft haben.

Als der Bewohner die Tür öffnete, eskalierte die Situation: Die beiden Unbekannten drängten ihr Opfer in die Wohnung und attackierten ihn.

Opfer geschlagen

In der Wohnung sollen die Täter den 63-Jährigen geschlagen haben. Anschließend durchsuchten sie den Eingangsbereich nach Bargeld. Bevor sie flüchteten, hinterließen die Täter zusätzlich noch Verwüstung: Mit einem Messer zerstörten sie eine Couch in der Wohnung.

Ermittlungen laufen

Das Opfer wurde bei dem Überfall verletzt, lehnte jedoch einen Rettungsdienst ab.

