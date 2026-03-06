"Enough! Basta! Genug!"-Demo zum Frauentag

Zum Weltfrauentag am 8. März gibt es in Linz ein vielfältiges Programm: von Demo bis zur Museumseinladung.

Linz. „Der 8. März erinnert uns daran, dass Fortschritte in Sachen Frauenrechte nie selbstverständlich waren. Sie mussten immer wieder gemeinsam erkämpft werden und das

gilt auch im Jahr 2026 und in Zukunft “, sagt LR Martin Winkler (SPÖ), der am Sonntag bei der Frauendemo seine Solidarität zeigen wird.

Die Demonstration startet um 14 Uhr beim Linzer Musiktheater im Volksgarten in Linz und führt über die Landstraße bis zum Hauptplatz. "Es ist Zeit für ein lautstarkes, gemeinsames Enough! Basta! Genug!", so die Demo-Organisatoren.

© Lentos Kunstmuseum

Das Lentos Kunstmuseum feiert am Sonntag bei freiem Eintritt und Spezialprogramm für den 8. März:

Der Inter­na­tio­na­le Frauentag, die ver­stärk­te Prä­sen­ta­ti­on von Künst­le­rin­nen der neu­en Lentos Samm­lungs­auf­stel­lung und Mäd­chen* sein!? Vom Tafel­bild zu Social Media als aktu­el­le Haupt­aus­stel­lung sindein guter Grund ins Lentos zu kom­men, um noch mehr Kunst von Frau­en zu ent­de­cken.

Der feministischen Kampftag findet ab 16 Uhr seinen Ausklang mit Musik in der Stadtwerkstatt.

Am Montag, 9. März, wird dann zum globalen Frauengeneralstreik um 16 Uhr am Linzer Hauptplatz aufgerufen. Motto: Rot oder Rosa tragen - und einfach gar nichts machen.