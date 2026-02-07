Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
HauptbahnhofWien
Festnahme in Wien

Serieneinbrecher bei Zufallskontrolle am Hauptbahnhof geschnappt

07.02.26, 13:20
Mann wurde bereits EU-weit gesucht

Bei einer routinemäßigen Kontrolle von Polizisten der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten ist Freitagabend ein gesuchter Serieneinbrecher ins Netz gegangen. Der 30-Jährige wurde nicht nur von der Staatsanwaltschaft Wien wegen zahlreicher Einbrüche gesucht, es bestand auch ein internationaler Haftbefehl wegen weiterer Delikte, so die Polizei am Samstag.

Der Ungar konnte sich nicht ausweisen. Er gab an, keine Dokumente bei sich zu haben. Er nannte den Beamten jedoch einen Namen sowie ein Geburtsdatum. Die Abfrage zu dieser Identität brachte allerdings kein Ergebnis, weshalb der Mann zur Polizeiinspektion gebracht wurde. Dort stellte sich heraus, dass der 30-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war.

