Italien zittert vor erstem Olympia-Eklat

Skandal-Rapper Ghali sorgt für ersten Olympia-Ärger

Ab heute (20 Uhr, live ORF 1) schaut die Sport-Welt für 16 Tage gespannt nach Italien. Im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand werden die 25. Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet. Schon da wird es einen riesigen Star-Auflauf in der norditalienischen Metropole geben.

Neben Auftritten von Superstar Mariah Carey und Tenor Andrea Bocelli wird auch der italienische Rapper Ghali die Bühne betreten. Dabei könnte es zu einem ersten Olympia-Eklat kommen.

Kommt es zum Eklat?

Der in Mailand geborene Musiker mit tunesischen Wurzeln nutzt die Bühne immer wieder für starke Kritik an Israel und stellte den Gaza-Krieg sogar als „neuen Holocaust“ dar.

Die Sorge in Italien vor einem Eklat bei der Eröffnungsfeier ist nun groß. Sportminister Andrea Abodi versucht zu beruhigen: „Er wird seine Meinung auf der Bühne nicht äußern“, so der Politiker. Noemi Di Segni, Präsidentin der Union der jüdischen Gemeinden Italiens, hofft, dass „Ghali klare Hinweise und Leitlinien zu seiner Rolle erhalten hat.“