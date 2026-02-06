Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Ghali
© Getty

Bei Eröffnungsfeier

Italien zittert vor erstem Olympia-Eklat

06.02.26, 07:25
Teilen

Skandal-Rapper Ghali sorgt für ersten Olympia-Ärger 

Ab heute (20 Uhr, live ORF 1) schaut die Sport-Welt für 16 Tage gespannt nach Italien. Im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand werden die 25. Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet. Schon da wird es einen riesigen Star-Auflauf in der norditalienischen Metropole geben.

Neben Auftritten von Superstar Mariah Carey und Tenor Andrea Bocelli wird auch der italienische Rapper Ghali die Bühne betreten. Dabei könnte es zu einem ersten Olympia-Eklat kommen.

Kommt es zum Eklat?

Der in Mailand geborene Musiker mit tunesischen Wurzeln nutzt die Bühne immer wieder für starke Kritik an Israel und stellte den Gaza-Krieg sogar als „neuen Holocaust“ dar.

Die Sorge in Italien vor einem Eklat bei der Eröffnungsfeier ist nun groß. Sportminister Andrea Abodi versucht zu beruhigen: „Er wird seine Meinung auf der Bühne nicht äußern“, so der Politiker. Noemi Di Segni, Präsidentin der Union der jüdischen Gemeinden Italiens, hofft, dass „Ghali klare Hinweise und Leitlinien zu seiner Rolle erhalten hat.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen