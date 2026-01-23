Alles zu oe24VIP
Neuer Tarif: EVN senkt jetzt den Strompreis
Ab 1 April

Neuer Tarif: EVN senkt jetzt den Strompreis

23.01.26, 07:59
 Ab 1. April 2026 bietet EVN KG einen neuen günstigen Tarif für alle Haushaltskundinnen und -kunden im Netzgebiet der Netz NÖ in der Höhe von durchschnittlich rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde an.  

Dieser Tarif gilt für alle Bestands- und Neukunden und enthält zusätzlich auch einen Rabatt für den Umstieg oder Neuabschluss. Kunden können aktiv ihre Stromkosten noch weiter senken, da die EVN den Sommer-Netz-Arbeitspreis mit einem zusätzlichen Rabatt (für das Sonnenfenster in den Sommermonaten von 10.00-16.00 Uhr) verstärkt. „Wer jetzt spart, spart durch das bewusste Verschieben von Sommerverbräuchen doppelt“, so Herwig Hauenschild, Geschäftsführer EVN KG. 

„Unsere Rekordinvestitionen der letzten Jahre und die neuen Rahmenbedingungen ermöglichen uns ein tolles Angebot für unsere Haushaltskundinnen und Kunden. Es gibt 4 Gründe, warum wir diesen „Garant Sonne“ mit durchschnittlich 10 Cent netto pro Kilowattstunde ab 1. April 2026 anbieten können. Basis dafür ist der bereits abgeschlossene, flächendeckende Smart-Meter-Rollout mit der Möglichkeit einer zeitgenauen Verbrauchsauswertung (15 Minuten-Werte) , der seit Jahresanfang festgelegte, günstige Sonnenfenster-Arbeitspreis, unsere neuen IT-Systemen mit umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten sowie die kundenfreundlichen Regelungen des neuen Strommarktgesetzes", sagt EVN Vorstand Stefan Stallinger.

Mikl-Leitner erfreut

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich zufrieden: „Heute ist ein guter Tag für unsere niederösterreichischen Landsleute. Ich fordere seit längerem, dass der Bund die Gesetze ändern muss, damit die Strompreise weiter gesenkt werden können. Die Botschaft ist angekommen: Der Bund hat mit dem Strommarktgesetz jetzt die Grundlage dafür geschaffen. Darum ist es die logische Konsequenz, dass die EVN diese Chance nützt, um die Tarife weiter zu senken. Mit heute ist das amtlich. Und das ist auch gut so. Ich erwarte mir dadurch nicht mehr und nicht weniger als eine deutliche Entlastung für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Darum geht es mir.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Die Menschen spüren Tag für Tag, dass vieles immer teurer wird. Daher sehe ich es als wichtige Aufgabe, das Leben wieder leichter zu machen – auf diesem Weg ist uns jetzt ein Schritt gelungen! Der neue, billigere Niederösterreich-Tarif der EVN kommt, am Ende zählt was auf der Rechnung steht und das muss weniger werden.“

