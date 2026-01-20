Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
nothammer
© zVg

Nothammerbande

Mitternacht in Wien: 11-Jähriger als Einbrecher geschnappt

20.01.26, 13:57 | Aktualisiert: 20.01.26, 15:01
Teilen

Vier Verdächtige wollten Scheibe eines Modegeschäfts mit einem Notschlaghammer einschlagen, wurde dabei gestört und hernach geschnappt.

Wien. Erneut wollten Kinder und Jugendliche in ein Geschäftslokal - diesmal in der Semperstraße in Währing - einbrechen. Erst in der Nacht auf Sonntag war eine Teenie-Bande in Simmering geschnappt worden, in der Nacht auf Dienstag waren es vier Verdächtige. Der Jüngste ist erst elf Jahre alt. Das nächtliche Quartett soll laut Polizei versucht haben, mit einem Notschlaghammer kurz nach Mitternacht die Scheibe des Geschäftes einzuschlagen. Zwei der Burschen sind bereits strafmündig und polizeibekannt. Sie wurden festgenommen.

Die vier dunkel gekleideten Burschen wollten noch in einen Park flüchten, konnten aber geschnappt werden. Bei den beiden 14-Jährigen handelt es sich um einen Syrer und einen Afghanen. Verdächtigt wird auch ein 13-jähriger Österreicher und der Elfjährige, dessen Staatsbürgerschaft ungeklärt ist, sein Name lässt aber auf einen arabischen Background schließen. Die beiden Strafunmündigen wurden an ihre Obsorgeberechtigten übergeben. Weitere Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden