VAR-Fehler: Spiel wird komplett widerholt

Das belgische Ligaspiel zwischen Anderlecht und Genk wird nach einem Fehler des Video-Assistenten wiederholt.

Genk hatte nach der 1:2-Niederlage am 23. Dezember eine Beschwerde eingereicht. Ein Tor von Genks Yira Sor per Elfmeter-Nachschuss war aberkannt worden, nachdem der VAR entschied, dass Sor zum Zeitpunkt der Elfer-Ausführung schon in den Strafraum gelaufen war. Wie die Wiederholung zeigte, waren aber auch zwei Anderlecht-Profis vorzeitig in den Sechzehner gelaufen.

Die Disziplinarkommission der belgischen Liga entschied nun, dass das Spiel deshalb noch einmal ausgetragen werden muss, wie Genk am Samstag in einer Mitteilung bekannt gab. Der Club liegt in der Meisterschaft aktuell auf Rang fünf, Anderlecht ist Zweiter.