Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.450 aktien up +0.32% Andritz AG 66.00 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 126.40 aktien up +0.32% CA Immobilien Anlagen AG 22.580 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.590 aktien up +0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien down -0.49% EVN AG 26.750 aktien down -1.47% Erste Group Bank AG 101.10 aktien equal +0% Lenzing AG 23.300 aktien up +3.56% OMV AG 47.100 aktien up +0.43% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.16% PORR AG 31.700 aktien down -0.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.680 aktien up +0.05% SBO AG 27.100 aktien up +0.74% STRABAG SE 78.90 aktien down -1% UNIQA Insurance Group AG 15.280 aktien down -1.16% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien down -0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien down -0.76% Wienerberger AG 30.240 aktien up +0.6% voestalpine AG 37.520 aktien up +0.59%
  1. oe24.at
  2. Business
Shrinkflation: BILLA setzt ab Jänner 2026 auf volle Transparenz im Supermarktregal
© Billa/Robert Harson

Schutzschild

Shrinkflation: BILLA setzt ab Jänner 2026 auf volle Transparenz im Supermarktregal

30.12.25, 06:00
Teilen

BILLA geht beim Thema Shrinkflation einen Schritt weiter als gesetzlich gefordert: Bereits ab Jänner 2026 kennzeichnet der Lebensmittelhändler betroffene Markenprodukte transparent im Regal. Für BILLA-Eigenmarken gilt weiterhin ein striktes Versprechen gegen versteckte Preiserhöhungen.

Die Debatte um sogenannte Shrinkflation – also versteckte Preiserhöhungen durch geringere Füllmengen bei gleichbleibendem Preis – hat zu neuen gesetzlichen Vorgaben geführt. Ab 1. April 2026 müssen von Shrinkflation betroffene Produkte im Lebensmittelhandel direkt am Regal gekennzeichnet werden. Der Lebensmittlehändler wartet jedoch nicht auf das Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung, sondern schafft bereits früher Klarheit für Konsumentinnen und Konsumenten.

Neu ab 2. Jänner :

Neu ab 2. Jänner : "Billa-Schutzschild “ kennzeichnet Shrinkflation-Produkte.

© Billa/Robert Harson

Billa kennzeichnet Shrinkflation-Produkte bereits ab 2. Jänner 2026 
Ab dem 2. Jänner 2026 weist Supermarktbetreiber in allen BILLA- und BILLA PLUS-Märkten Markenartikel von Lieferanten am Regal aus, sofern diese von einer Mengenreduktion betroffen sind. Damit positioniert sich Billa als erster Lebensmittelhändler in Österreich, der freiwillig und vorzeitig für Transparenz sorgt. Im gesamten Jahr 2025 waren lediglich rund 50 Produkte von Shrinkflation betroffen – bei einem durchschnittlichen Sortiment von mehr als 20.000 Artikeln in einem BILLA PLUS Markt. Aktuell gibt es bei BILLA und BILLA PLUS keinen einzigen Shrinkflation-Fall, dennoch bereitet sich das Unternehmen auf mögliche zukünftige Fälle vor.

Eigenmarken-Versprechen: Keine versteckten Preiserhöhungen bei BILLA 
Ein zentrales Element der Transparenzstrategie ist das  Eigenmarken-Versprechen. Dieses garantiert, dass es bei allen BILLA-Eigenmarken keine versteckten Preiserhöhungen durch Mengenreduktionen gibt. Sollte sich bei einem Eigenmarkenprodukt die Inhaltsmenge ändern, wird der Preis entsprechend angepasst. Der Grundpreis bleibt dabei für mindestens 90 Tage ab Verkaufsstart unverändert. Versteckte Preiserhöhungen sind somit ausgeschlossen – und das deutlich strenger als es die gesetzlichen Vorgaben verlangen.

Transparenz statt Bürokratie – Kritik an geplanter Gesetzgebung 
Das Handelsunternehmen begrüßt grundsätzlich die Initiative der Bundesregierung, gegen Mogelpackungen vorzugehen. Gleichzeitig kritisiert der Händler, dass zusätzliche Kennzeichnungspflichten im Handel zu mehr Bürokratie und höheren Kosten führen könnten. Aus Sicht von BILLA sollte die gesetzliche Kennzeichnungspflicht dort ansetzen, wo Shrinkflation entsteht: bei den Herstellern, die für Verpackungs- und Mengenänderungen verantwortlich sind – nicht beim Handel.

Erich Szuchy, BILLA-Vorstandsvorsitzender

Erich Szuchy, BILLA-Vorstandsvorsitzender

© Billa/Robert Harson

BILLA-Vorstand: „Schutzschild für unsere Kunden“

„Unser Eigenmarken-Versprechen garantiert, dass es bei unseren Eigenmarken keine versteckten Preissteigerungen gibt. Bei Markenartikeln möchten wir Überzeugungsarbeit leisten, keine Shrinkflation-Produkte anzubieten. In letzter Konsequenz kennzeichnen wir betroffene Produkte im Regal“, betont Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von BILLA. Damit übernehme BILLA bereits ab Anfang 2026 eine klare Schutzschildfunktion für Kundinnen und Kunden – mit messbarem Erfolg: Stand heute gibt es keinen einzigen Shrinkflation-Fall bei BILLA und BILLA PLUS.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden