Nächstes Traditions-Unternehmen schlittert in die Pleite

Es wirkt wie ein Domino-Effekt: Ein weiterer heimischer Betrieb muss zusperren.

Seit 1874 besteht die Druckerei, die jetzt 55 Mitarbeitern den Job kostet. Es ist eine der letzten großen Druckereien, die ihren Sitz in St. Pölten hatte.

Jahrzehntelange Beschäftigung

Die Mitarbeiter schlittern damit in die Arbeitslosigkeit. Die Druckerei Walstead Leykam wurde 151 Jahre alt. Mitarbeiter waren teilweise Jahrzehnte dort angestellt und stehen jetzt vor einer drohenden Existenzkrise.

2018 hat die britische Walstead Gruppe die Druckerei in St. Pölten übernommen. In seiner Aussendung schreibt das Unternehmen:

"Die Schließung des Standortes ist das Ergebnis grundlegender Veränderungen in der Druckindustrie in Europa in den letzten Jahren, darunter Marktveränderungen, steigende Kostenbelastungen und infolgedessen mangelnde Rentabilität."