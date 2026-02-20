Alles zu oe24VIP
© oe24.TV

Neues Format

oe24.TV startet „Genuss.TV“ und baut oe24 Content Studio stark aus

20.02.26, 10:46
oe24.TV-Geschäftsführerin Alexandra Fellner: „Wir investieren bewusst in Content, Qualität und starke Persönlichkeiten – und erweitern unser Portfolio nachhaltig 

oe24.TV erweitert sein Programmportfolio und startet mit „Genuss.TV“
ein neues, hochwertiges TV-Format rund um Kulinarik, Lifestyle und österreichische Genusskultur. Moderiert wird die Sendung von Martina Reuter, die kulinarische Trends, Spitzenköche, regionale Spezialitäten und Produzenten aus ganz Österreich vor den Vorhang holt.

 Gleichzeitig baut oe24.TV das neu geschaffene oe24 Content Studio stark aus – und setzt damit gezielt auf den Ausbau einer eigenen TV & Bewegtbild-Produktion.

 „Mit unserem oe24 Content Studio bündeln wir kreative Kompetenz, redaktionelles Know-how und moderne TV-Produktion unter einem Dach. Wir investieren bewusst in Eigenformate, in Qualität und in den Produktionsstandort Österreich. Während andere Marktteilnehmer Strukturen reduzieren, bauen wir sie aus“, erklärt oe24.TV Geschäftsführerin Alexandra Fellner.

 Das neue oe24 Content Studio zeichnet sich bereits für die erfolgreiche Umsetzung von 100 Folgen der Sportsendung „Stark in den Tag“ verantwortlich - mit Strongman Matthias Göth als prägendem Gesicht des Formats. Zudem startete die beliebte Kochsendung „Mörwald kocht“ mit Haubenkoch Toni Mörwald erfolgreich in ihr erstes volles Programmjahr - ein klares Bekenntnis zum Ausbau hochwertiger Kulinarik-Formate im oe24.TV Programm.

 Mit „Genuss.TV“ setzt oe24.TV nun den nächsten strategischen Schritt in der Portfolio-Erweiterung. Das neue Format ergänzt das bestehende Angebot ideal und erweitert die inhaltliche Positionierung im Bereich Lifestyle, Kulinarik und regionale Wertschöpfung.

 Darüber hinaus arbeitet das oe24 Content Studio bereits an einem weiteren großen Projekt: Für den Sommer ist ein neues Format geplant, das die schönsten Tourismusregionen Österreichs in den Mittelpunkt stellt. Ziel ist es, Landschaft, Kulinarik, Kultur und regionale Highlights modern, emotional und hochwertig zu inszenieren.

 „Unser Anspruch ist es, relevante Inhalte mit Mehrwert zu produzieren - authentisch, hochwertig und nah an den Menschen. Wir erweitern unser Portfolio nachhaltig, schaffen zusätzliche Wertschöpfung im eigenen Haus und stärken damit unsere Marke sowie unsere Unabhängigkeit“, betont Fellner abschließend.

Die neuen Formate sind fortan fixe Bestandteile des oe24.TV-Programms: „Genuss.TV“ eröffnet künftig jeden Samstag um 18:15 Uhr den Kulinarik-Abend und übergibt um 18:30 Uhr an „Mörwald kocht“. Die Sportsendung „Stark in den Tag“ ist täglich von 7:00 bis 7:30 Uhr zu sehen. Das neue Sommerformat rund um Österreichs schönste Regionen startet Anfang Juni und bringt die Vielfalt des Landes regelmäßig ins TV-Programm.

