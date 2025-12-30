Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.200 aktien up +2.38% Andritz AG 66.75 aktien up +1.14% BAWAG Group AG 129.00 aktien up +2.06% CA Immobilien Anlagen AG 22.520 aktien down -0.27% CPI Europe AG 15.720 aktien up +0.83% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien up +1.47% EVN AG 27.150 aktien up +1.5% Erste Group Bank AG 102.90 aktien up +1.78% Lenzing AG 23.400 aktien up +0.43% OMV AG 47.520 aktien up +0.89% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +1.14% PORR AG 32.150 aktien up +1.42% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.300 aktien up +1.65% SBO AG 27.250 aktien up +0.55% STRABAG SE 81.00 aktien up +2.66% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien up +1.18% VERBUND AG Kat. A 62.00 aktien up +1.22% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.20 aktien up +2.6% Wienerberger AG 30.620 aktien up +1.26% voestalpine AG 37.780 aktien up +0.69%
  1. oe24.at
  2. Business
Jubel an der Börse: Rekordhoch zum Jahresabschluss
© Getty

Starker ATX

Jubel an der Börse: Rekordhoch zum Jahresabschluss

30.12.25, 14:43
Teilen

Der ATX hat ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 am letzten Handelstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. 

Am Dienstag schloss der Wiener Leitindex um 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Mit einem Plus von 45,41 Prozent fuhr der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 und zudem den vierthöchsten aller Zeiten ein.

Der ATX TR, bei dem die Dividendenausschüttungen mitberücksichtigt werden, verzeichnete sogar einen Zuwachs von 52,2 Prozent auf 12.990,45 Einheiten. Der ATX prime gewann 44,8 Prozent auf 2.644,70 Zähler.

Internationaler Vergleich

International muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen, nur eine Handvoll Börsenbarometer, wie etwa der spanische IBEX 35 und der südkoreanische Kospi schnitten noch besser ab. Der deutsche DAX stieg auf Jahressicht um 23 Prozent, während der europäische Euro-Stoxx-50 zuletzt um 18 Prozent zulegte.

Am heutigen letzten Handelstag des Jahres fand in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung statt. Dabei griffen die Anleger noch einmal bei einigen der größeren ATX-Gewinner zu, wobei die Umsätze wie zum Jahresende üblich eher dünn blieben. Zuwächse verzeichneten am Berichtstag etwa die diesjährigen Haupttreiber aus dem Finanzbereich sowie die stark gelaufenen Bauwerte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden