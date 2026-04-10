Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
ESC 2026 in Wien: Diese Food-Stände warten auf Sie am Rathausplatz
© Getty Images

Eurovision Village

ESC 2026 in Wien: Diese Food-Stände warten auf Sie am Rathausplatz

10.04.26, 11:26
Teilen

Wenn Wien den Eurovision Song Contest feiert, dann richtig und 2026 wird’s besonders groß. Zum 70. Jubiläum kehrt die Show bereits zum dritten Mal in die Stadt zurück. Nach den legendären Siegen von Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) bringt jetzt JJ das Finale zurück nach Wien. 

Der Platz vor dem Wiener Rathaus verwandelt sich zum Eurovision Songcontest in das sogenannte "Eurovision Village“ - eine Mischung aus Public Viewing, Festival und Food-Markt. Organisiert wird das Ganze von der Stadt Wien gemeinsam mit dem ORF. Bis zu 15.000 Besucher:innen finden hier Platz und das bei freiem Eintritt. 

Von 10. bis 17. Mai öffnet das Village an acht Tagen seine Tore. Täglich können Sie von 14 Uhr bis Mitternacht (oder bis zum Ende der Shows) vorbeischauen. Kleines Highlight: Am Feiertag Christi Himmelfahrt geht es schon ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen los. 

Live-Acts, DJs und ESC-Feeling pur 

Langweilig wird’s hier definitiv nicht. Auf der Bühne gibt’s täglich Programm von DJs bis hin zu Live-Auftritten. Angeblich sollen auch aktuelle Teilnehmer:innen des diesjährigen Bewerbs live performen. Dazu gesellen sich ehemalige ESC-Acts.

Lesen Sie auch

Der Food-Market bietet 14 Gastro-Stände

Und weil Feiern bekanntlich hungrig macht, gibt’s gleich 14 Gastronomiestände, die sich sehen lassen können:

Klassisch Wienerisch:

  • Gelbmanns Gaststube: Schnitzel, auch vegan
  • Figlmüller: Burger, Fries & Veggies
  • Wiener Rathauskeller: Würstel von Debreziner bis Käsekrainer
  • Gigerl: Leberkäsesemmel, Brezeln & Kaiserschmarrn
  • Wieno: Heurigenküche mitten in der City

International & modern:

  • Wiener Tapas by Paco: Wiener Küche meets Spanien
  • Tesla Pizza: Pizza & Pasta
  • Duru: nachhaltiger Döner, Halloumi & Falafel
  • Mes amis: Crêpes & Galettes

Für Naschkatzen & Drinks:

  • Demel: Sachertorte & Mehlspeisen
  • Kadlez Bierkutschn: Bierklassiker
  • Ottakringer Brauerei: Wiener Bier
  • Klyo: Drinks & Aperitifs 

 

Hier dürfte wirklich jede:r fündig werden, egal ob Sie auf Schnitzel stehen oder lieber mit einem Crêpe in der Hand zum nächsten Act tanzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen