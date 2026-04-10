ESC 2026 in Wien: Diese Food-Stände warten auf Sie am Rathausplatz

Wenn Wien den Eurovision Song Contest feiert, dann richtig und 2026 wird’s besonders groß. Zum 70. Jubiläum kehrt die Show bereits zum dritten Mal in die Stadt zurück. Nach den legendären Siegen von Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) bringt jetzt JJ das Finale zurück nach Wien.

Der Platz vor dem Wiener Rathaus verwandelt sich zum Eurovision Songcontest in das sogenannte "Eurovision Village“ - eine Mischung aus Public Viewing, Festival und Food-Markt. Organisiert wird das Ganze von der Stadt Wien gemeinsam mit dem ORF. Bis zu 15.000 Besucher:innen finden hier Platz und das bei freiem Eintritt.

Von 10. bis 17. Mai öffnet das Village an acht Tagen seine Tore. Täglich können Sie von 14 Uhr bis Mitternacht (oder bis zum Ende der Shows) vorbeischauen. Kleines Highlight: Am Feiertag Christi Himmelfahrt geht es schon ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen los.

Live-Acts, DJs und ESC-Feeling pur

Langweilig wird’s hier definitiv nicht. Auf der Bühne gibt’s täglich Programm von DJs bis hin zu Live-Auftritten. Angeblich sollen auch aktuelle Teilnehmer:innen des diesjährigen Bewerbs live performen. Dazu gesellen sich ehemalige ESC-Acts.

Der Food-Market bietet 14 Gastro-Stände

Und weil Feiern bekanntlich hungrig macht, gibt’s gleich 14 Gastronomiestände, die sich sehen lassen können:

Klassisch Wienerisch:

Gelbmanns Gaststube: Schnitzel, auch vegan

Figlmüller: Burger, Fries & Veggies

Wiener Rathauskeller: Würstel von Debreziner bis Käsekrainer

Gigerl: Leberkäsesemmel, Brezeln & Kaiserschmarrn

Wieno: Heurigenküche mitten in der City

International & modern:

Wiener Tapas by Paco: Wiener Küche meets Spanien

Tesla Pizza: Pizza & Pasta

Duru: nachhaltiger Döner, Halloumi & Falafel

Mes amis: Crêpes & Galettes

Für Naschkatzen & Drinks:

Demel: Sachertorte & Mehlspeisen

Kadlez Bierkutschn: Bierklassiker

Ottakringer Brauerei: Wiener Bier

Klyo: Drinks & Aperitifs

Hier dürfte wirklich jede:r fündig werden, egal ob Sie auf Schnitzel stehen oder lieber mit einem Crêpe in der Hand zum nächsten Act tanzen.