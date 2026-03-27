Rascal Wien: Freche Hotelküche mit Snack & Share Konzept

In Wien sprießen Hotelrestaurants wie Schwammerl – nach „Boca“ im The Companion und „Le Sept“ im Mandarin Oriental eröffnet nun „Rascal“ im Wilde, Vienna Fleischmarkt. Chefkoch Tamas Kiss serviert Wiener Klassiker neu interpretiert, Snacks & Sharing-Platten für entspannte Genussmomente.

Schon der Name des Brasserie-Restaurants „Rascal“ im Wilde, Vienna Fleischmarkt, ist Programm: „Rascal“ heißt übersetzt so viel wie „Schlawiner“ – und genau so frech und unkonventionell präsentiert sich das Konzept.

Küchenchef Tamas Kiss setzt bei den Produkten kompromisslos auf Qualität und Saisonalität. © Wilde Aparthotels

Chefkoch Tamas Kiss, der gebürtige Rumäne mit ungarischen Wurzeln, der zuletzt im Szenelokal Seven North in Wien tätig war, will die klassische Hotelgastronomie aufmischen. Statt steifer Tischkultur gibt’s hier ein lässiges „Snack & Share“-Konzept, das zum spontanen Vorbeischauen genauso passt wie zum langen Abend mit Freunden.

Ein kleiner Schlawiner am Teller – die Rascal Bratwurst mit Apfel-Senf. © Wilde Aparthotel

Teller überraschen – Wiener Klassik neu

Spannend wird‘s auf den Tellern, wo typische Wiener Gerichte, wie Schnitzel oder Tafelspitz-Salat, ein Update mit europäischem Twist erfahren. Snacks wie die Rascal-Bratwurst mit Apfel-Senf, die Devilled Eggs (gefüllte Eier mit Chili und Röstzwiebeln) oder Sauerkraut-Arancini mit Parmesan sollte man auf jeden Fall probieren. Und das 500 g schwere Ribeye mit cremiger Pfeffersauce eignet sich perfekt zum Teilen. Das Dessert setzt einen bewussten Schlusspunkt: Die „Say When“ Valrhona-Schokoladenmousse mit Meersalz und Olivenöl wird am Tisch vollendet.

Devilled Eggs harmonieren mit dem Signature-Drink Rascal Negroni gemixt mit süßem Wermut. © Wilde Aparthotels

Wein, Cocktails & feine Details

Auch bei den Getränken setzt Rascal auf Qualität und Persönlichkeit. Die Weinkarte kombiniert ausgewählte österreichische Winzer mit internationalen Positionen voller Charakter. Schaumweine gibt es bewusst auch glasweise – von renommierten Häusern bis zur wechselnden „Magnum des Monats“.

Signature-Cocktails wie der Rascal Negroni oder ein modern interpretierter Spritz begleiten den Abend ebenso selbstverständlich wie sorgsam ausgewählte alkoholfreie Alternativen. Viele Produkte stammen aus direkter Zusammenarbeit mit österreichischen Manufakturen, darunter Öfferl, NÖM, Fleischerei Leopold Eder und Valrhona. So entstand etwa die exklusive Rascal-Wurst nach einem Rezept von Chefkoch Tamas Kiss gemeinsam mit der Fleischerei Eder.

Raum für Genuss

Das Interieur kuratierte Stephanie Barba Mendoza, die über ein Jahrzehnt bei Martin Brudnizki Design Studio leitete. Historische Elemente treffen auf zeitgenössische Materialien und eine zurückhaltend dramatische Farbwelt. Inspiration holte sie aus Wiens künstlerischem Aufbruch um 1900 – von Wiener Secession bis Wiener Werkstätte. Geometrische Formen, feine Messingdetails, dunkle Hölzer und edle Stoffe zitieren diese Epoche, ohne nostalgisch zu wirken.

Über dem Gastraum schwebt eine Lichtinstallation des Künstlers SHA., die sich im Rhythmus der Jahreszeiten verändert und dem Raum eine lebendige, beinahe poetische Dimension verleiht. Rascal schafft so nicht nur kulinarische, sondern auch ästhetische Genussmomente, die den Besuch unvergesslich machen.

Rascal, im Wilde, Vienna Fleischmarkt Postgasse 10, 1010 Wien www.rascal.at

- hier findet man das neue Hotelrestaurant.