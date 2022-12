Benzema beendet Nationalteam-Karriere

Karim Benzema verkündet an seinem 35. Geburtstag sein Karriereende im französischen Nationalteam.

Der Franzose hat seit seinem Team-Debüt im Jahr 2007 in 97 Spielen für die Les Bleus 37 Tore erzielt. Seinen ersten Auftritt im A-Team Frankreichs feierte der gebürtige Lyoner am 28. März 2007 unter Raymond Domenech im freundschaftlichen Länderspiel gegen Österreich, in dem er beim 1:0-Erfolg den einzigen Treffer besorgte.

Mit der U17-Auswahl Frankreichs wurde Benzema 2004 Europameister. Doch nicht nur rosige Zeiten erlebte Benzema bei der Grande Nation. 2015 wurde er aus dem Nationalteam aussortiert, weil der damals 28-Jährige seinen Mitspieler Mathieu Valbuena mit einem Sex-Video erpresst haben soll. Folgedessen wurde der Angreifer angeklagt und der Kontakt zu Valbuena wurde untersagt. Beweisen konnte man ihm die Thematik nie. Deswegen verpasste der Franzose die Heim-EM 2016 und wurde auch beim Weltmeister-Titel 2018 in Russland nicht berücksichtigt.

Die Weltmeisterschaft in Katar hat der Franzose aufgrund einer Verletzung zur Gänze verpasst. Eine Einladung zum WM-Finale des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat der seit Montag 35-Jährige zuletzt abgelehnt.