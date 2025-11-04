Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
ER ist der neue "Sexiest Man Alive"
© Getty

Wahl 2025

ER ist der neue "Sexiest Man Alive"

04.11.25, 07:31
Teilen

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für die US-Zeitschrift "People" der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2025.  

TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey in seiner "Tonight Show" als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor. Der Schauspieler sagte, es sei "die Ehre eines Lebens", das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals "Wicked – Die Hexen von Oz". Mitte November kommt "Wicked: Teil 2" in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie "Bridgerton" beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" als Museumspaläontologe zu sehen.

Die Neuigkeit von seinem Titel als "Sexiest Man Alive" habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund Benson erzählt, witzelte Bailey im Interview mit "People".

Der erste Titelträger war Mel Gibson

Die Zeitschrift "People" vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46, "A Quiet Place") gefallen.

Vor Krasinski wurden dessen Schauspielkollegen Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), Chris Evans ("Captain America: The First Avenger"), Paul Rudd ("Ant-Man"), Michael B. Jordan ("Black Panther") und der Musiker John Legend ("All of Me") als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet.

Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden