Ube Latte: Hier gibt es das Trendgetränk in Wien

Nach Matcha erobert jetzt Ube die Food-Welt: Die violette Knolle aus den Philippinen färbt Drinks und Desserts lila und geht viral. Wo Sie den Trend in Wien probieren können.

Nach Matcha kommt der nächste Foodtrend aus Asien und der ist kaum zu übersehen. Ube färbt gerade alles lila, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Von Latte bis Kuchen: Hauptsache violett und maximal Instagram-tauglich.

Was ist Ube überhaupt?

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Ube ist eine violette Yamswurzel aus den Philippinen. Sie ähnelt der Süßkartoffel und ist dort seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Küche.

Geschmacklich erwartet Sie:

süß

leicht erdig

mit einem Hauch Vanille

Social Media liebt die Farbe

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Ube ist der perfekte TikTok- und Instagram-Star. Dieses kräftige Lila? Einfach „social media gorgeous“. Kein Wunder also, dass plötzlich alles damit eingefärbt wird:

Ube Latte

Ube Cake

Ube Eis

Der virale Klassiker: Ube Latte - Yamswurzelpulver, geschäumte Milch, optional ein Espresso-Shot. Fertig ist der lila Drink, der mehr Likes als Kalorien sammelt. Sogar große Ketten wie Starbucks springen bereits auf den Trend auf. Und laut Berichten der New York Times geht es dabei oft weniger um den Geschmack, sondern vor allem um die Optik.

Wo Sie Ube in Wien probieren können

Wer jetzt neugierig geworden ist, muss nicht nach Südostasien reisen, auch in Wien gibt es bereits einige Spots, die auf den lila Trend setzen.

1. Lorelai's Pan

Ein kleines philippinisches Lokal im 14. Bezirk mit viel Herz. Hier bekommen Sie unter anderem Ube-Kuchen, Ensaymadas und authentisches Gebäck - fast wie ein Kurztrip auf die Philippinen.

2. Puro Vienna

Asiatisches Bistro in der Burggasse und einer der Spots für den angesagten Ube Latte. Perfekt für alle, die den Trend direkt im Glas erleben wollen.

3. kouncoffee

Coffeeshop im 4. Bezirk, der ebenfalls auf den violetten Hype setzt. Klein, modern und genau richtig für einen stylischen Kaffeestopp.

4. Lolo & Lola

Wer tiefer eintauchen möchte: Filipino Fusion Kitchen im 7. Bezirk. Hier trifft traditionelle Küche auf moderne Interpretation - inklusive kreativer Ube-Elemente.

Manchmal isst (und trinkt) das Auge eben mit - besonders, wenn alles lila ist.