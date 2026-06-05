Lokaltipp

Sommer BBQ in der Bar Mariatrink

© Jaz in the City
Jaz in the City lädt zu "Grill & Chill" in Wien 6 mit Cocktails und DJ-Sounds
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In der Rooftop-Bar Mariatrink im Jaz in the City in Wien 6 wird jeden Donnerstag und Frei tag ab 17 Uhr der Sommer gefeiert – mit Blick über Wien und einem Food-Konzept, das Streetfood-Charakter mit urbanem Lifestyle verbindet.

Vom Holzkohlegrill und Green Egg kommen etwa ein saftiger Smash Beef Burger mit Cheddar oder ein klassisches 250g Rumpsteak und Ceviche Austrian Style mit Zander. DJ-Sound ab 19 Uhr. https://hrewards.com/de/jaz-in-the-city-vienna/restaurant-bar

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Kulinarische Vielfalt auf der Sommerkarte

Vegetarier dürfen sich auf ein saftiges Karfiol-Steak mit Pita, Dukkah und Tahini-Crème oder Olivers Bulgursalat freuen. Außerdem stehen auf der Karte: ein Ceasar Salad mit Maishendl und Focaccia-Croutons, ein Wurstsalat mit Schwarzbrot, Putenextra und Senfkaviar und Ceviche Austrian Style mit Zander, Gemüsemarmelade, Chili und Mais.

Abgerundet wird das Angebot mit feinen Tapas zum Snacken und sündigen Desserts zum Finale. Außerdem gibt’s natürlich frisch gezapftes Bier, sommerliche Cocktails und neue alkoholfreie Drinks, feine Weine aus Österreich und der Welt sowie spritzige Bubbles.

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