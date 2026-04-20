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Sweeney
© HBO

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Sweeney: Geht sie mit diesen nackten OnlyFans Bildern zu weit?

20.04.26, 14:23
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Diese neuen Aufnahmen sorgen für Entsetzen im Netz!

So geht es weiter bei " Euphoria ": HBO veröffentlichte am Sonntagabend die zweite Folge der dritten Staffel von Sam Levinsons Drama, in der Sydney von ihren hochkarätigen Co-Stars wie Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie und Hunter Schafer begleitet wird.

Sweeney: Geht sie mit diesen nackten OnlyFans Bildern zu weit?
© HBO MAX/PLANET PHOTOS

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Die Folge beleuchtete erneut die toxische Beziehung zwischen Sydneys Figur Cassie und Jacobs machthungrigem Charakter Nate, ihrem Verlobten. Wie bereits in der ersten Folge angedeutet, verfolgt Cassie eine Karriere auf OnlyFans, unter anderem indem sie in einem Puppy-Play-Kostüm posiert, um Geld für ihr übertriebenes Hochzeitsbudget zu verdienen.

Sweeney: Geht sie mit diesen nackten OnlyFans Bildern zu weit?
© HBO Max

Boykott der Zusehenden?

In der zweiten Folge wurde Cassies provokante neue Berufswahl als OnlyFans-Model mit einer Montage aus anzüglichen Fotoshootings weiter beleuchtet. Mal leckt sie lasziv an einem Eis, dann wiederum schmeißt sie sich in Sportklamotten. Das beidienen von sexy Klischees steht hier im Zentrum: Wie bereits in früheren Trailern zu sehen ist, zieht sie auch mal Babykleidung an – etwas, das viele Fans verstörte und sogar dazu führte, dass Zuschauer drohten, die Show zu boykottieren. 

Im Gerede

Euphoria Staffel drei hat es hingegen geschafft - alle reden über die Serie und wollen sehen, worüber alle reden...

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